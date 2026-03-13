WHOOP y Samuel Ross MBE anuncian el primer lanzamiento de la colección de edición limitada PROJECT TERRAIN

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, la empresa dedicada al rendimiento humano, anunció hoy que ya está disponible el primer lanzamiento de la colección de edición limitada PROJECT TERRAIN, fruto de la colaboración plurianual entre WHOOP y Samuel Ross MBE a través de SR_A. La colección debut introduce un sistema de prendas técnicas diseñado para el movimiento en distintos entornos y redefine la ciudad como un nuevo espacio de entrenamiento para el rendimiento diario.

PROJECT TERRAIN marca un hito para WHOOP: presenta nuevas interpretaciones de las bandas WHOOP, una versión renovada de la línea de indumentaria WHOOP Body y la primera incursión de la empresa en las prendas técnicas de abrigo. Concebidas como un sistema integrado, todas las piezas incorporan el dispositivo WHOOP de forma intencional y visible, lo que lo convierte en un elemento central del diseño, en lugar de un accesorio discreto.

Con la indumentaria deportiva de inspiración arquitectónica característica de SR_A y su enfoque innovador en el desarrollo de materiales, junto con la precisión de diseño que distingue a WHOOP, PROJECT TERRAIN refleja el compromiso de ambas marcas con la creación de materiales que combinan forma y funcionalidad de alto nivel para potenciar la experiencia humana.

Con un diseño que prioriza la precisión y una estética sobria y segura, la nueva colección celebra el legado del dispositivo WHOOP con propuestas que ponen en valor su hardware. Por ejemplo, la nueva línea de prendas técnicas de abrigo PROJECT TERRAIN incorpora gráficos exclusivos y perforaciones que dirigen sutilmente la atención hacia el dispositivo WHOOP mediante el uso de materiales 3M y Reflective Flex, lo que mejora la visibilidad en condiciones de poca luz.

“PROJECT TERRAIN es la colaboración más ambiciosa e innovadora que WHOOP ha emprendido hasta ahora”, afirmó Will Ahmed, fundador y director ejecutivo de WHOOP. “La colección que desarrolló Samuel marca nuestra evolución: pasamos de ser una tecnología de rendimiento pensada para atletas a convertirnos en una auténtica marca de estilo de vida que establece el estándar de la disciplina moderna”.

Colección PROJECT TERRAIN – Primer lanzamiento:

Diseñada para el rendimiento en condiciones de poca luz y para entornos de entrenamiento urbanos, la colección combina forma y funcionalidad mediante detalles reflectantes, construcción termosellada y la tecnología WHOOP Any-Wear.

Bandas WHOOP 5.0 y WHOOP MG: 01 – STRATA BAND 1 – WILD OAK & COAL Diseñadas para condiciones de baja luminosidad, las nuevas bandas presentan un tejido con relieve y gráficos altamente reflectantes, junto con una nueva construcción en jacquard que crea un marcado efecto tridimensional en la muñeca sin comprometer la comodidad para el uso diario. Los cierres incluyen grabados personalizados con los logotipos WHOOP x SR_A.

Prendas base y prendas técnicas de abrigo para hombres: 01 – SOLARE TECHNICAL SHORT Short de alto rendimiento con forro interior elástico de compresión y una capa exterior de tejido brillante que aporta estructura y libertad de movimiento. Los detalles termosellados refuerzan la durabilidad y la estabilidad, mientras que los elementos reflectantes brindan visibilidad de 360°. Incorpora la tecnología WHOOP Any-Wear, incluida una Any-Wear Pod desmontable que permite registrar datos fuera de la muñeca. 01 – TERRA MUSCLE LONG SLEEVE Camiseta de manga larga de compresión confeccionada con un tejido liviano y elástico que acompaña el movimiento natural del cuerpo. Los detalles reflectantes garantizan visibilidad de 360° en condiciones de poca luz. 01 – SOLARE TECHNICAL RUNNING JACKET – MEN Campera de running totalmente termosellada, diseñada para entrenamientos en condiciones de poca luz, con reflectividad de 360° y una ventana funcional en la muñeca que permite ver el dispositivo. Su construcción resistente a la intemperie y la capucha plegable permiten adaptarse fácilmente a distintas condiciones climáticas.

Prendas base y prendas técnicas de abrigo para mujeres: 01 – LUNA PERFORMANCE BRA Top deportivo de alto rendimiento con construcción de doble capa y costuras laterales termoselladas que reducen la fricción y brindan un ajuste suave, firme y ceñido al cuerpo. Integra la tecnología WHOOP Any-Wear e incluye un Any-Wear Pod desmontable para llevar el dispositivo fuera de la muñeca. 01 – LUNA PERFORMANCE SHORT Short de alto rendimiento sin costuras laterales y con dobladillo termosellado que ofrece un ajuste limpio y definido. Está confeccionado con un tejido suave y opaco que evita transparencias durante el entrenamiento e incorpora discretos detalles reflectantes. Incluye funcionalidad con Any-Wear Pod desmontable. 01 – SOLARE TECHNICAL RUNNING JACKET – WOMEN Campera de running estructurada diseñada para ofrecer visibilidad de 360° en entornos con poca luz. Presenta una cintura ajustable y una ventana en la muñeca para visualizar el dispositivo. Su capucha plegable permite adaptarse fácilmente a distintas condiciones.



“A lo largo de los años desarrollé un profundo aprecio por WHOOP y por su excelencia en diseño, y con PROJECT TERRAIN quise capturar esa sensación compartida que surge al encontrarse con otro usuario de WHOOP”, señaló Samuel Ross, director creativo global de WHOOP x SR_A. “Quería asegurarme de que las piezas hicieran visible el dispositivo de manera intencional y definieran una nueva identidad de lo que significa llevar WHOOP. Con el tiempo, esto se convierte en un lenguaje visual propio: hardware con un diseño atractivo concebido ante todo para el alto rendimiento”.

“PROJECT TERRAIN representa un momento comercial clave para el estudio, al llevar al mercado un sistema de diseño cuidadosamente concebido a través de prendas y productos que las personas pueden usar, entrenar e integrar en su vida diaria”, afirmó Yi Ng, cofundador y director ejecutivo de SR_A.

Imágenes de la nueva colección disponibles en el kit de prensa digital. Para comprar la colección, visite https://shop.whoop.com/us/en/samuelross/.

Acerca de WHOOP:

WHOOP ofrece una membresía basada en un dispositivo portátil que ayuda a las personas a vivir de manera más saludable, a prolongar su bienestar y a desarrollar todo su potencial. El sistema funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cuenta con una batería con hasta 14 días de duración. A través de su plataforma, proporciona información y orientación inteligentes sobre áreas clave de la salud y del rendimiento, como el sueño, la recuperación, el esfuerzo físico, el estado físico y la salud a largo plazo. La plataforma también incluye un electrocardiograma autorizado por la FDA, la función Healthspan orientada a la longevidad, Blood Pressure Insights y análisis avanzados de biomarcadores sanguíneos mediante Advanced Labs. Investigaciones indican que quienes utilizan WHOOP a diario realizan más de 90 minutos adicionales de ejercicio por semana, duermen más de dos horas extra y presentan una variabilidad de la frecuencia cardíaca un 10 % mayor.

Con la confianza de millones de usuarios en todo el mundo, entre ellos atletas de alto rendimiento, líderes globales, integrantes de fuerzas militares, ejecutivos y artistas, WHOOP se consolidó como un referente moderno de una vida intencional y orientada al desempeño. Fundada en 2012, la empresa tiene su sede en Boston. Ha recaudado más de US$ 400 millones en capital de riesgo, realiza envíos a 56 países y opera en seis idiomas. Para más información o iniciar una prueba gratuita de un mes, visite whoop.com y siga a WHOOP en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y YouTube.

Acerca de SR_A:

SR_A es un estudio global de diseño que abarca el diseño industrial, el de indumentaria y la arquitectura. Tiene su sede en Londres, Reino Unido, y fue cofundado por Samuel Ross y su socio comercial de larga trayectoria, Yi Ng.

El estudio es conocido por su estilo visual distintivo y audaz que fusiona un carácter minimalista con decisiones profundamente funcionales que borran los límites entre disciplinas del diseño.

El estudio de diseño ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio de Diseño LVMH (2019), tres British Fashion Awards (2017 a 2022), dos EDIDA Awards (2025), los Fuori Salone Awards (2024) y el Design Miami Basel Award al mejor diseño contemporáneo (2024).

El estudio cuenta con numerosas patentes en los sectores del lujo y del diseño, y ha colaborado durante varios años con socios globales como LVMH Group (2019–2026), Apple Group (2020–2026), Nike Group (2016–2024) e Inditex Group (2025).

Los diseños de SR_A se exhiben de forma permanente en museos de todo el mundo a través de adquisiciones directas, como en los siguientes: The Met, The V&A y The Design Museum.

Los diseños de productos han variado desde perfumes de $200 hasta relojes Tourbillon por $150 000.

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