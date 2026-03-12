-

Enodia Therapeutics versterkt Sec61-portfolio met overname van preklinische activa van Kezar Life Sciences

Transactie verdiept inzicht in Sec61-selectiviteit voor gerichte eiwitafbraak, wat de versnelde ontwikkeling van Enodia's nieuwe kleine-molecuulremmers ondersteunt

PARIJS & SOUTH SAN FRANCISCO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Enodia Therapeutics, een biotechnologisch bedrijf dat nieuwe therapieën met kleine moleculen ontwikkelt voor gerichte eiwitafbraak op het moment van synthese, en Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq: KZR), een biotechnologisch bedrijf in de klinische fase dat nieuwe therapieën met kleine moleculen voor de behandeling van onvervulde behoeften op het gebied van immuungemedieerde ziekten ontwikkelt, hebben vandaag bekendgemaakt dat Enodia de activa uit het op Sec61 gebaseerde onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van Kezar heeft overgenomen. Dankzij deze overname kan Enodia zijn kennis van de selectiviteitsmechanismen van Sec61 vergroten. Door de verdere uitbreiding van zijn biologische en translationele inzichten kan het bedrijf sneller belangrijke klinische mijlpalen kan bereiken.

