フープとサミュエル・ロスMBE、PROJECT TERRAIN初の限定コレクション発売を発表

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヒューマン・パフォーマンス企業であるフープ（WHOOP）は、フープとサミュエル・ロスMBEがSR_Aを通じて進める複数年コラボレーション「PROJECT TERRAIN」の初の限定コレクションが、購入可能になったことを発表しました。この第1弾コレクションでは、さまざまな環境での動きに対応するよう設計されたテクニカル・ガーメント・システムを導入し、都市を日々のパフォーマンスのための現代的なトレーニングの場として再定義します。

PROJECT TERRAINはフープにとって初の取り組みであり、再解釈されたWHOOPバンド、より洗練されたWHOOP Bodyアパレル、さらに同社初となるテクニカル・アウターウェアを展開します。統合されたシステムとして設計された各アイテムには、WHOOPデバイスが意図的かつ視認性の高い形で組み込まれており、これまで目立たない形で装着されていたデバイスを、デザインの中核要素へと変えています。

SR_Aならではの建築的なスポーツウェアの意匠と革新的な素材開発に、フープが培ってきた精緻なデザインを掛け合わせたPROJECT TERRAINは、人間の体験を前進させる、卓越した形状と機能を備えた素材づくりに向けた両ブランドの共同の取り組みを示しています。

静かな自信と精緻さに根ざした、明確な意図を持つデザインを特徴とするこの新コレクションは、WHOOPデバイスのレガシーを称えるとともに、ハードウエアが際立つ洗練されたデザインを採用しています。例えば、新たなPROJECT TERRAINのアウターウェアには、暗所での視認性を高める3MおよびReflective Flexを採用し、WHOOPデバイスへさりげなく視線を導く独自のグラフィックとパーフォレーションを取り入れています。

「PROJECT TERRAINは、フープがこれまでに手がけた中で最も野心的かつ革新的なコラボレーションです」と、フープの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるウィル・アーメッドは述べました。「サミュエルが手がけたこのカプセルコレクションは、アスリート向けに構築されたパフォーマンス・テクノロジーから、現代における自己規律の基準を打ち立てる真のライフスタイルブランドへと進化する私たちの歩みを象徴するものです。」

PROJECT TERRAIN Drop 1コレクション：

低照度環境でのパフォーマンスや都市部でのトレーニング環境に対応するよう設計された本コレクションは、リフレクティブ・ディテール、ボンデッド構造、WHOOP Any-Wear Technologyにより、フォルムと機能を融合しています。

WHOOP 5.0およびWHOOP MGバンド： 01 - STRATA BAND 1 - WILD OAK & COAL 低照度環境での使用を想定して設計された新しいバンドは、高反射性のグラフィック・ディテールを施した立体感のある織りと、新たなジャカード構造を採用しています。これにより、日常的な着用性を損なうことなく、手首元に印象的な立体感を生み出します。クラスプには、WHOOP x SR_Aのロゴをあしらったカスタム刻印が施されています。

メンズ・ベースレイヤーおよびアウターウェア： 01 - SOLARE TECHNICAL SHORT 伸縮性のあるコンプレッション・ライナー（インナー）と、高光沢の織布シェル（アウター）を組み合わせ、構造性と可動性を実現した高性能ショーツです。ボンデッド・ディテールにより耐久性と安定性を高めています。リフレクティブ要素により360°の視認性を実現します。さらに、手首以外でのデータ取得を可能にする取り外し可能なAny-Wear Podを含むWHOOP Any-Wear Technologyに対応しています。 01 - TERRA MUSCLE LONG SLEEVE 軽量のストレッチ素材を使用し、身体の動きに自然に追従するコンプレッション仕様のロングスリーブです。リフレクティブ・ディテールにより、低照度環境でも360°の視認性を実現します。 01 - SOLARE TECHNICAL RUNNING JACKET- MEN 低照度環境でのトレーニング向けに設計された全面ボンデッド構造のランニング・ジャケットです。360°の反射性能と、デバイスの視認性を確保する機能的なリストウインドウを備えています。耐候性を備えた構造とパッカブル仕様のフードにより、さまざまな環境に柔軟に対応します。

ウィメンズ・ベースレイヤーおよびアウターウェア： 01 - LUNA PERFORMANCE BRA 摩擦を軽減し、滑らかでサポート力があり、身体に密着するフィット感を実現するため、サイドシームにボンデッド加工を施した2層構造のパフォーマンス・ブラです。WHOOP Any-Wear Technologyに対応し、手首以外での装着を可能にする取り外し可能なAny-Wear Podを備えています。 01 - LUNA PERFORMANCE SHORT サイドシームのない構造を採用し、ボンデッド加工の裾仕上げにより、すっきりとした立体的なフィット感を実現した高性能ショーツです。柔らかくスクワット時でも透けにくい素材を使用し、さりげないリフレクティブ・ディテールを施しています。取り外し可能なAny-Wear Podに対応しています。 01 - SOLARE TECHNICAL RUNNING JACKET- WOMEN 低照度環境で360°の視認性を確保するよう設計された構造的なランニング・ジャケットです。絞りを効かせたウエストデザインと、デバイスの視認性を確保するリストウインドウを備えています。パッカブル仕様のフードにより、高い適応性を発揮します。



「私は長年にわたり、フープとその卓越したデザインに深い愛着を抱いてきました。そしてPROJECT TERRAINでは、別のWHOOPユーザーと出会ったときに感じる共鳴の感覚に焦点を当てたいと考えました」と、WHOOP x SR_Aのグローバル・クリエイティブ・ディレクターであるサミュエル・ロスMBEは述べました。「WHOOPが見えること自体に明確な意図を持たせ、その着用に新たなアイデンティティーを与えるアイテムを生み出したいと考えました。最終的には、高いパフォーマンスを起点とする美しいデザインを備えたハードウェアとして、独自のビジュアル言語を持つものになっています。」

「PROJECT TERRAINは、当スタジオにとって重要な商業的節目となります。人々が実際に身に着けてトレーニングに活用し、日常生活に取り入れることができるアパレルや製品を通じて、熟慮されたデザインシステムを市場に届けるものです」と、SR_Aの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）であるYi Ng（イ・ン）は述べました。

新コレクションの画像は、デジタルプレス キットでご覧いただけます。コレクションの購入は、https://shop.whoop.com/us/en/samuelross/ をご覧ください。

WHOOPについて ：

フープは、人々がより健康で長い人生を送り、卓越した可能性を引き出せるよう支援するウェアラブル・メンバーシップを提供しています。14日間のバッテリー寿命を備えた高機能な24時間365日稼働のウェアラブルデバイスを通じて、睡眠、回復、ストレイン、フィットネス、長期的な健康にわたるインテリジェントな健康ガイダンスを提供しています。このヘルスプラットフォームには、FDAクリアランスを取得したECG（心電図）、「Healthspan」、Blood Pressure Insights、およびAdvanced Labsによる血液バイオマーカー分析が含まれています。研究によると、WHOOPを毎日着用する会員は、週当たりの運動時間が90分以上増え、週当たりの睡眠時間が2時間以上長くなり、心拍変動（HRV）が10%高いことが示されています。

アスリート、世界的リーダー、軍事関係者、経営幹部、アーティストなど、世界中の数百万人のメンバーから信頼されているフープは、規律ある生活と目的意識を持ったライフスタイルを象徴する存在となっています。フープは2012年に設立され、ボストンに本社を置いています。同社はベンチャーキャピタルから4億ドル以上の資金を調達しており、56か国に製品を出荷し、6言語でサービスを提供しています。詳細は whoop.com をご覧いただくか、1か月間の無料トライアルをお試しください。また、各SNS（ Instagram 、 X 、 Facebook 、 LinkedIn 、 YouTube ）でフープをフォローしてください。

SR_Aについて：

SR_Aは、インダストリアルデザイン、衣装デザイン、建築を横断するグローバル・デザイン・スタジオであり、英国ロンドンに本社を置き、サミュエル・ロスと長年のビジネスパートナーであるYi Ng（イ・ン）によって共同設立されました。

同スタジオは、ミニマリストのエトスと、機能性を突き詰めた設計判断を融合させ、デザイン分野の境界を曖昧にする大胆なビジュアルで知られています。

このデザイン・スタジオは、LVMHデザイン・プライズ（2019年）、ブリティッシュ・ファッション・アワード3部門（2017～2022年）、エディーダ・アワード2部門（2025年）、フォーリサローネ・アワード（2024年）、デザイン・マイアミにて最も優れたコンテンポラリー・デザインに贈られるバーゼル・アワード（2024年）など、数多くの世界的な栄誉を受けています。

同デザインスタジオはラグジュアリーおよびデザイン分野において多数の特許を保有しており、LVMHグループ（2019～2026年）、Appleグループ（2020～2026年）、Nikeグループ（2016～2024年）、Inditexグループ（2025年）など、グローバル・パートナーと複数年にわたり協働してきました。

SR_Aのデザインは、メトロポリタン美術館、ヴィクトリア&アルバート博物館、デザイン・ミュージアムなどへ直接収蔵され、世界の美術館に恒久的に所蔵されています。

プロダクトデザインは、$200のフレグランスから$15万のトゥールビヨン腕時計まで幅広く手掛けています。

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