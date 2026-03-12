Andersen Consulting potenzia le sue capacità attraverso la collaborazione con Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge profondità alla sua piattaforma grazie a un accordo di collaborazione con Acumen Learning, azienda con sede negli Stati Uniti specializzata nella formazione in ambito di business e finanza per lo sviluppo della leadership e delle prestazioni commerciali.

Fondata nel 2002, Acumen Learning collabora con società Fortune 500 per potenziare le competenze finanziarie, il pensiero strategico e i processi decisionali a tutti i livelli. Basandosi sui principi contenuti nei propri libri best-seller “Seeing the Big Picture” e “Business Acumen for Sales Success”, i loro programmi forniscono ai leader e ai team gli strumenti per allineare le decisioni alla strategia aziendale, guidare le prestazioni e rafforzare le relazioni con i clienti. Messa a punto su misura per industrie come quella sanitaria, energetica e tecnologica, Acumen Learning consente ai professionisti di tradurre il business know-how in azioni concrete.

“In Acumen Learning, la nostra missione è dare potere alle persone creando professionisti esperti in materia di business che eccellono nelle loro carriere”, ha dichiarato Kevin Cope, CEO di Acumen Learning. “I nostri corsi abbinano formazione pratica aziendale e applicazione concreta per promuovere il coinvolgimento e il successo organizzativo. La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di estendere questo impatto a livello globale, aiutando i clienti a trasformare la conoscenza in prestazioni e le persone in catalizzatori della trasformazione”.

“Acumen Learning ridefinisce il modo in cui i professionisti connettono il loro lavoro con le prestazioni organizzative”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La comprovata capacità dell'azienda di collegare la comprensione finanziaria e lo sviluppo della leadership potenzia la nostra pratica e supporta la nostra missione più ampia di promuovere una trasformazione sostenibile delle organizzazioni”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.