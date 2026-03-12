-

Andersen Consulting potenzia le sue capacità attraverso la collaborazione con Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge profondità alla sua piattaforma grazie a un accordo di collaborazione con Acumen Learning, azienda con sede negli Stati Uniti specializzata nella formazione in ambito di business e finanza per lo sviluppo della leadership e delle prestazioni commerciali.

Fondata nel 2002, Acumen Learning collabora con società Fortune 500 per potenziare le competenze finanziarie, il pensiero strategico e i processi decisionali a tutti i livelli. Basandosi sui principi contenuti nei propri libri best-seller “Seeing the Big Picture” e “Business Acumen for Sales Success”, i loro programmi forniscono ai leader e ai team gli strumenti per allineare le decisioni alla strategia aziendale, guidare le prestazioni e rafforzare le relazioni con i clienti. Messa a punto su misura per industrie come quella sanitaria, energetica e tecnologica, Acumen Learning consente ai professionisti di tradurre il business know-how in azioni concrete.

“In Acumen Learning, la nostra missione è dare potere alle persone creando professionisti esperti in materia di business che eccellono nelle loro carriere”, ha dichiarato Kevin Cope, CEO di Acumen Learning. “I nostri corsi abbinano formazione pratica aziendale e applicazione concreta per promuovere il coinvolgimento e il successo organizzativo. La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di estendere questo impatto a livello globale, aiutando i clienti a trasformare la conoscenza in prestazioni e le persone in catalizzatori della trasformazione”.

“Acumen Learning ridefinisce il modo in cui i professionisti connettono il loro lavoro con le prestazioni organizzative”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La comprovata capacità dell'azienda di collegare la comprensione finanziaria e lo sviluppo della leadership potenzia la nostra pratica e supporta la nostra missione più ampia di promuovere una trasformazione sostenibile delle organizzazioni”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting rafforza la piattaforma con l'azienda collaboratrice Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia le sue capacità di tecnologia e trasformazione aziendale attraverso un accordo di collaborazione con Ambit Iberia, società di consulenza specializzata in soluzioni digitali e normative per il settore delle scienze della vita. Fondata nel 2003 e con sede in Spain, Ambit Iberia offre soluzioni integrate di consulenza, tecnologia e talenti per aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di dispositivi medici. L'azienda aiuta i clienti a soddi...

Andersen Consulting estende le capacità grazie alla collaborazione con Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting strengthens its platform through a Collaboration Agreement with Opinno....

Andersen Consulting rafforza le capacità di cybersicurezza attraverso la collaborazione con A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting valorizza i suoi prodotti per la trasformazione in ambito tecnologico e di cybersicurezza attraverso un Accordo di collaborazione con A3Sec, azienda specializzata nel rilevamento delle minacce basato sui dati, nella risposta agli incidenti e nella gestione dell'esposizione. Con sede in Spagna e uffici in Messico e Colombia, A3Sec ha più di 14 anni di esperienza nell'assistere organizzazioni pubbliche e private nei settori dei servizi finanziar...
Back to Newsroom