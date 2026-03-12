Andersen Consulting élargit ses capacités en collaborant avec Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’élargir sa plateforme en concluant un accord de collaboration avec Acumen Learning, un cabinet américain spécialisé dans la formation au sens des affaires et de la finance pour développer le leadership et la performance commerciale.

Fondé en 2002, Acumen Learning collabore avec des entreprises du classement Fortune 500 pour améliorer l’éducation financière, la réflexion stratégique et la prise de décision à tous les niveaux. S’inspirant des principes énoncés dans ses ouvrages à succès « Seeing the Big Picture » et « Business Acumen for Sales Success », ses programmes aident les dirigeants et les équipes à aligner leurs décisions sur la stratégie de l’entreprise, à améliorer les performances et à renforcer les relations avec les clients. Destiné à divers secteurs tels que la santé, l’énergie et la technologie, Acumen Learning donne les moyens aux professionnels de traduire leurs connaissances commerciales en impact concret.

« Chez Acumen Learning, notre mission est de donner aux individus les moyens d’agir en formant des professionnels avisés en affaires qui excelleront dans leur carrière », a déclaré Kevin Cope, chef de la direction d’Acumen Learning. « Nos cours associent une formation pratique aux affaires à des applications concrètes qui stimulent l’engagement et la réussite organisationnelle. Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous allons pouvoir étendre cet impact à l’échelle mondiale et aider nos clients à transformer leurs connaissances en performances, ainsi qu’à faire de leurs employés des catalyseurs de la transformation. »

« Acumen Learning redéfinit la manière dont les professionnels relient leur travail à la performance organisationnelle », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « La capacité avérée de l’entreprise à combler l’écart entre la compréhension des réalités financières et le développement du leadership nous permet de renforcer notre pratique et de soutenir notre mission dans un contexte plus large, qui vise à favoriser une transformation organisationnelle durable. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

