Andersen Consulting pogłębia zdolności dzięki współpracy z Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia swoją platformę, zawierając umowę o współpracy z amerykańską firmą Acumen Learning, która specjalizuje się w szkoleniach w zakresie kompetencji biznesowych i finansowych w celu rozwoju przywództwa i poprawy wyników sprzedaży.

Założona w 2002 r. firma Acumen Learning współpracuje z firmami sklasyfikowanymi w rankingu Fortune 500 w celu doskonalenia umiejętności finansowych, myślenia strategicznego i kompetencji decyzyjnych na wszystkich szczeblach. Bazując na zasadach opisanych w swych niezwykle popularnych publikacjach pt. „Seeing the Big Picture” [Szerokie spojrzenie] oraz „Business Acumen for Sales Success” [Kompetencje biznesowe jako przepis na sukces w sprzedaży], firma prowadzi programy szkoleniowe, dzięki którym przywódcy i ich zespoły mogą zyskać niezbędne umiejętności pozwalające dostosować podejmowane decyzje do firmowych strategii, zwiększyć wyniki i wzmocnić relacje z klientami. Acumen Learning, której usługi są dostosowane do potrzeb takich sektorów, jak ochrona zdrowia, energetyka i sektor technologiczny, wspiera specjalistów, pomagając im w przełożeniu znajomości aspektów biznesowych na działania mające odczuwalny wpływ.

– Acumen Learning stara się wspierać uczestników szkoleń, kształcąc ich jako obeznanych ze światem biznesu profesjonalistów cieszących się wybitnymi osiągnięciami na przestrzeni całej kariery zawodowej – powiedział Kevin Cope, dyrektor generalny Acumen Learning. – Nasze kursy łączą praktyczną edukację biznesową z przykładami zastosowań w rzeczywistych warunkach funkcjonowania, aby wspierać zaangażowanie i przyczyniać się do sukcesów organizacji. Dzięki współpracy z Andersen Consulting nasza działalność może mieć jeszcze szerszy wydźwięk, ponieważ możemy pomagać klientom z całego świata w przełożeniu wiedzy na działania, aby ich pracownicy mogli być prawdziwymi katalizatorami transformacji.

– Acumen Learning nadaje nowy wymiar związkom codziennej pracy specjalistów z wydajnością operacyjną organizacji – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Sprawdzony potencjał firmy pod względem łączenia znajomości finansów z rozwojem przywództwa wzbogaca naszą praktykę i wspiera szerzej zakrojone starania na rzecz pobudzenia trwałej transformacji organizacji.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

