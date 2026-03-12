Andersen Consulting通过与Acumen Learning合作拓展服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Acumen Learning签署合作协议深化其平台实力，后者是一家总部位于美国、专注于为领导力发展和销售绩效提供商业和财务敏锐度培训的公司。

Acumen Learning成立于2002年，与《财富》500强企业合作，提升各层级员工的财务素养、战略思维和决策能力。依托其畅销书《看清全局》(Seeing the Big Picture)和《销售成功的商业敏锐度》(Business Acumen for Sales Success)中的理念，该公司的培训项目帮助领导者和团队让决策与企业战略保持一致、提升绩效并加强客户关系。Acumen Learning专为医疗保健、能源和科技等行业量身定制课程，帮助专业人士将商业知识转化为可落地的成效。

Acumen Learning首席执行官Kevin Cope表示：“在Acumen Learning，我们的使命是赋能个人，培养具备商业头脑、在职业生涯中表现出色的专业人才。我们的课程将实用的商业教育与现实应用相结合，提升参与度和组织成功度。与Andersen Consulting合作使我们能够将这种影响力扩展到全球，帮助客户将知识转化为绩效，让人才成为变革的推动者。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Acumen Learning重新定义了专业人士如何将自身工作与组织绩效联系起来。该公司在将财务知识与领导力发展相结合方面拥有卓越的能力，这不仅提升了我们的业务水平，也支持了我们推动可持续组织转型的更广泛使命。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。