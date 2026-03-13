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WHOOP與Samuel Ross MBE宣布推出PROJECT TERRAIN的第一個限量版系列

全新WHOOP x SR_A系列包含客製化、性能導向的WHOOP腕帶、服飾和戶外服飾

original WHOOP與Samuel Ross MBE宣布推出PROJECT TERRAIN的第一個限量版系列

WHOOP與Samuel Ross MBE宣布推出PROJECT TERRAIN的第一個限量版系列

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人體表現科技公司WHOOP今日宣布，WHOOP與Samuel Ross MBE旗下SR_A合作多年的PROJECT TERRAIN現已發售第一個限量版系列。該首發系列推出一套為多環境活動設計的功能性服飾系統，將城市重新定義為日常表現的現代訓練場地。

PROJECT TERRAIN是WHOOP的一次全新嘗試，不僅重塑了WHOOP腕帶的設計，升級了WHOOP Body服飾系列，還代表公司首次跨足功能性戶外服飾領域。全系列以整合式系統為設計構想，每件單品都特意將WHOOP裝置顯眼地融入其中，使其從隱蔽佩戴的裝置改變為核心設計元素。

PROJECT TERRAIN融合了SR_A代表性的建築感運動服裝風格、創新面料研發，以及WHOOP賴以聞名的精準設計，彰顯了雙方共同的承諾，即打造兼具頂尖造型與實用功能的面料，為人類體驗賦能。

新系列的設計有意秉持低調自信與精準實用的核心構想，既彰顯了WHOOP裝置的經典特質，又透過升級設計讓硬體更加亮眼。例如，PROJECT TERRAIN戶外服飾採用獨特圖案和鏤空設計，巧妙吸引視線聚焦於WHOOP裝置，同時運用3M材質和反光彈性面料，提升在昏暗環境中的可見度。

WHOOP創辦人兼執行長Will Ahmed表示：「PROJECT TERRAIN是WHOOP有史以來最具野心和創新性的合作專案。Samuel打造的這個膠囊系列，代表我們從一家專為運動員打造高性能科技的公司，進化為樹立現代自律標準的真正生活型態品牌。」

PROJECT TERRAIN第一個系列的產品詳情

該系列專為弱光環境表現和城市訓練場景打造，透過反光細節、粘合工藝和WHOOP隨心佩戴技術(Any-Wear Technology)，實現造型與功能的統一。

  • WHOOP 5.0和WHOOP MG腕帶：
    • 01 - STRATA BAND 1 - 野橡木色和炭黑色
      • 新腕帶專為弱光環境設計，採用凸起編織工藝，搭配高反光圖案細節，同時運用全新提花結構，在手腕上形成鮮明的立體視覺焦點，且不影響日常佩戴舒適度。卡扣處刻有客製化的WHOOP x SR_A聯名標誌。
  • 男士基礎款和戶外服飾：
    • 01 - SOLARE功能性短褲
      • 高性能短褲採用內層彈性壓縮內襯和外層高光梭織面料，兼顧版型與靈活性。粘合細節提升了耐用性和穩定性。反光元素實現360°全角度可視。搭載WHOOP隨心佩戴技術，配備可拆卸隨心佩戴模組(Any-Wear Pod)，支援離腕資料擷取。
    • 01 - TERRA緊身長袖上衣
      • 這款長袖緊身衣採用輕量化彈性面料製成，貼合身體自然活動。反光細節確保在弱光環境下360°可見。
    • 01 - SOLARE功能性跑步夾克——男士款
      • 全粘合工藝跑步夾克，專為弱光訓練設計，具備360°反光效果，且設有功能性手腕視窗，方便查看裝置。防雨結構和可收納兜帽提升了多環境適應性。
  • 女士基礎款和戶外服飾：
    • 01 - LUNA運動內衣
      • 雙層運動內衣採用粘合側縫設計，減少摩擦，實現貼合身體的滑順支撐效果。整合WHOOP隨心佩戴技術，配備可拆卸隨心佩戴模組，支援離腕佩戴。
    • 01 - LUNA運動短褲
      • 這款高性能短褲採用無側縫設計，粘合下擺打造俐落塑形剪裁。採用柔軟防走光面料，搭配低調反光細節。配備可拆卸隨心佩戴模組功能。
    • 01 - SOLARE功能性跑步夾克——女士款
      • 結構化跑步夾克專為弱光環境設計，具備360°可視性，設有收腰設計和方便查看裝置的手腕視窗。搭配可收納兜帽，適配多種場景。

WHOOP x SR_A全球創意總監Samuel Ross表示：「多年來，我一直對WHOOP及其卓越的設計情有獨鍾。透過PROJECT TERRAIN，我希望著重展現WHOOP使用者之間那種心照不宣的默契。我希望確保我們打造的單品能巧妙彰顯WHOOP裝置的存在感，為佩戴WHOOP賦予全新的身分象徵。最終，它形成了自身獨特的硬體視覺語言，以高性能為核心，兼具優美設計。」

SR_A共同創辦人兼執行長Yi Ng表示：「PROJECT TERRAIN對工作室而言是一個關鍵的商業里程碑——透過人們可以日常穿著、運動時使用並融入日常生活的服飾和產品，將一套深思熟慮的設計體系推向市場。」

如欲查看新系列的相關圖片，請查看數位新聞 資料袋。如欲購買該系列產品，請造訪https://shop.whoop.com/us/en/samuelross/

關於WHOOP

WHOOP提供穿戴式會員服務，協助人們更健康、更長壽地生活，並釋放非凡潛能。透過一款續航長達14天、全天候運行且功能強大的穿戴式裝置，WHOOP在睡眠、恢復、運動負荷、體能和長期健康方面提供智慧健康指導。該健康平台包含經美國食品藥物管理局核准的心電圖、健康壽命長壽功能、血壓洞察和先進實驗室血液生物標記分析。研究顯示，每天佩戴WHOOP的使用者每週運動時間可增加超過90分鐘，睡眠時間增加2小時以上，心率變異性提升10%。

WHOOP深受全球數百萬會員信賴，包括運動員、全球領袖、軍事人員、高階主管和藝術家，已成為自律、有目標生活型態的現代象徵。WHOOP成立於2012年，總部位於波士頓。公司已籌集超過4億美元風險資本，產品銷往56個國家，支援六種語言。如欲瞭解更多資訊或開始一個月的免費試用，請造訪 whoop.com ，並在 InstagramXFacebookLinkedInYouTube 上關注WHOOP。

關於SR_A：

SR_A是一家全球設計工作室，業務涵蓋工業設計、服飾設計與建築設計，總部位於英國倫敦，由Samuel Ross及其長期商業夥伴Yi Ng共同創立。

工作室以獨特大膽的視覺風格著稱，融合極簡主義構想與高度功能性設計決策，打破了不同設計領域的界限。

該設計工作室曾榮獲多項全球大獎，包括LVMH設計獎（2019年）、三項英國時尚獎（2017-2022年）、兩項EDIDA大獎（2025年）、米蘭設計周場外展大獎（2024年）以及巴塞爾邁阿密設計展當代最佳設計獎（2024年）。

該設計工作室還在精品與設計領域擁有多項專利，曾與LVMH集團（2019-2026年）、Apple Group（2020-2026年）、Nike Group（2016-2024年）和Inditex Group（2025年）等多家企業建立多年期全球合作關係。

SR_A的設計作品透過直接收藏的方式被全球多家博物館永久收藏，包括大都會藝術博物館(The Met)、維多利亞與艾爾伯特博物館(The V&A)和設計博物館(The Design Museum)。

產品設計涵蓋了從售價200美元的香水到售價15萬美元的陀飛輪腕錶等各種價位。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Taylor (Georgeson) Bonner
whoop@jacktaylorpr.com
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