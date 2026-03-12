-

Andersen Consulting styrker sine kompetencer i samarbejde med Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin platform gennem en samarbejdsaftale med Acumen Learning, en amerikansk virksomhed, der specialiserer sig i træning i forretnings- og økonomiforståelse med henblik på lederudvikling og salgsresultater.

Acumen Learning blev stiftet i 2002 og samarbejder med Fortune 500-virksomheder for en bedre finansiel forståelse, strategisk tænkning og beslutningstagning på alle niveauer. Med udgangspunkt i principperne fra deres bestsellerbøger "Seeing the Big Picture" og "Business Acumen for Sales Success" klæder deres programmer ledere og teams på til at afstemme beslutninger med virksomhedsstrategier, fremme resultater og styrke kunderelationer. Acumen Learning er målrettet brancher som sundhedssektoren, energi og teknologi og giver fagfolk mulighed for at omsætte forretningsviden til håndgribelige resultater.

"Hos Acumen Learning er vores mission at styrke det enkelte menneske ved at skabe forretningskyndige fagfolk, der gør en forskel i deres karrierer," udtalte Kevin Cope, CEO for Acumen Learning. "Vores kurser kombinerer praktisk forretningsuddannelse med anvendelse i den virkelige verden med henblik på at fremme engagement og organisatorisk succes. Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os at udbrede denne effekt globalt og hjælpe kunder med at omsætte viden til resultater og mennesker til katalysatorer for forandring."

"Acumen Learning redefinerer, hvordan professionelle skaber forbindelse mellem deres arbejde og organisationens resultater," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Firmaets dokumenterede evne til at bygge bro mellem økonomisk forståelse og ledelsesudvikling styrker vores praksis og understøtter vores bredere mission om at drive bæredygtig organisatorisk transformation."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting styrker sin platform med samarbejdsvirksomheden Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for teknologi og forretningstransformation gennem en samarbejdsaftale med Ambit Iberia, et konsulentfirma, der specialiserer sig i digitale og regulatoriske løsninger til life science-sektoren. Ambit Iberia, der blev stiftet i 2003, har hovedsæde i Spanien og leverer integrerede løsninger inden for rådgivning, teknologi og rekruttering til medicinal-, bioteknologi- og medtechvirksomheder. Virksomheden hjælper kun...

Andersen Consulting udvider sine kompetencer gennem samarbejde med Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform gennem en samarbejdsaftale med Opinno, et globalt konsulentfirma med hovedsæde i Spanien, der integrerer digital transformation med virksomhedsinnovation. Opinno blev stiftet i 2008 og hjælper organisationer med at gentænke, hvordan de innoverer, transformerer og vokser i den digitale økonomi. Firmaet anvender designtænkning, agile metoder og åbne samarbejdsmodeller til at levere resultater inden for tre kerneområder: Digi...

Andersen Consulting udvider platformen med Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin platform i Mellemøsten gennem en samarbejdsaftale med Reach Consulting, et digitalt transformations- og rådgivningsfirma med hovedsæde i De Forenede Arabiske Emirater. Reach Consulting hjælper organisationer med at skabe vækst, håndtere risici og navigere i komplekse forandringer gennem en omfattende portefølje af ydelser, herunder digital transformation, strategi, intern revision og M&A-rådgivning. Med en tilstedeværelse i De...
Back to Newsroom