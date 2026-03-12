Andersen Consulting styrker sine kompetencer i samarbejde med Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin platform gennem en samarbejdsaftale med Acumen Learning, en amerikansk virksomhed, der specialiserer sig i træning i forretnings- og økonomiforståelse med henblik på lederudvikling og salgsresultater.

Acumen Learning blev stiftet i 2002 og samarbejder med Fortune 500-virksomheder for en bedre finansiel forståelse, strategisk tænkning og beslutningstagning på alle niveauer. Med udgangspunkt i principperne fra deres bestsellerbøger "Seeing the Big Picture" og "Business Acumen for Sales Success" klæder deres programmer ledere og teams på til at afstemme beslutninger med virksomhedsstrategier, fremme resultater og styrke kunderelationer. Acumen Learning er målrettet brancher som sundhedssektoren, energi og teknologi og giver fagfolk mulighed for at omsætte forretningsviden til håndgribelige resultater.

"Hos Acumen Learning er vores mission at styrke det enkelte menneske ved at skabe forretningskyndige fagfolk, der gør en forskel i deres karrierer," udtalte Kevin Cope, CEO for Acumen Learning. "Vores kurser kombinerer praktisk forretningsuddannelse med anvendelse i den virkelige verden med henblik på at fremme engagement og organisatorisk succes. Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os at udbrede denne effekt globalt og hjælpe kunder med at omsætte viden til resultater og mennesker til katalysatorer for forandring."

"Acumen Learning redefinerer, hvordan professionelle skaber forbindelse mellem deres arbejde og organisationens resultater," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Firmaets dokumenterede evne til at bygge bro mellem økonomisk forståelse og ledelsesudvikling styrker vores praksis og understøtter vores bredere mission om at drive bæredygtig organisatorisk transformation."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

