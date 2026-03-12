NAFFCO Group en Verona Shelters lanceren strategische joint venture voor wereldwijde schaalvergroting van civiele en militaire schuilplaatsproductie

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten & HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--De NAFFCO Group heeft een joint venture-overeenkomst gesloten met Verona Shelters voor een strategisch partnerschap gericht op de ontwikkeling en productie van geavanceerde civiele en militaire schuilplaatsoplossingen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het partnerschap vergroot de wereldwijde productiecapaciteit voor beschermende schuilplaatsinfrastructuur aanzienlijk, juist nu overheden en cruciale sectoren hun weerbaarheid en civiele paraatheid versterken.

De samenwerking combineert het wereldwijde leiderschap van NAFFCO op het gebied van veiligheidstechniek en grootschalige productie met de expertise van Verona Shelters in gespecialiseerde beschermende schuilplaatssystemen. Het partnerschap streeft ernaar de bescherming van burgers en cruciale faciliteiten wereldwijd te verbeteren, met name in het Midden-Oosten, Europa en Noord-Afrika, door het leveren van hoogwaardige schuilplaatssystemen van de volgende generatie die voldoen aan internationale normen.

