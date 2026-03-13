WHOOP und Samuel Ross MBE kündigen ersten Limited-Edition-Kollektions-Drop für PROJECT TERRAIN an

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, das Unternehmen für Human Performance, gibt heute bekannt, dass der erste Kollektions-Drop von PROJECT TERRAIN, der mehrjährigen Kooperation zwischen WHOOP und Samuel Ross MBE via SR_A, jetzt in limitierter Auflage zum Kauf erhältlich ist. Mit der Debütkollektion wird ein technisches Bekleidungssystem vorgestellt, das auf die Bewegung in verschiedenen Umgebungen ausgelegt ist und damit die Stadt als modernen Schauplatz des täglichen Trainings neu definiert.

PROJECT TERRAIN ist für WHOOP eine Premiere. Die Kollektion bietet umgestaltete Ausführungen von WHOOP-Bändern, aufgewertete WHOOP-Bekleidung und stellt das erstmalige Vorstoßen des Unternehmens in das Segment technischer Oberbekleidung dar. Jedes Teil des einheitlichen Systems integriert bewusst und gut erkennbar das WHOOP-Gerät, wodurch es sich von einem diskret getragenen Stück zu einem zentralen Designelement wandelt.

PROJECT TERRAIN vereint die Signatur der architektonischen Sportbekleidung von SR_A, innovative Materialentwicklung und die Designpräzision, für die WHOOP bekannt ist. Es zeigt den gemeinsamen Einsatz der Marken für die Kreation von Materialien mit elitärer Form und Funktion, die die Anwendererfahrung auf ein neues Level heben.

Mit einem bewussten Design, das in stillem Selbstvertrauen und Präzision wurzelt, feiert die neue Kollektion das Erbe des WHOOP-Geräts mit aufgewerteten Designs, durch die sich die Produkte abheben. Beispielsweise besitzt die PROJECT TERRAIN-Oberbekleidung einzigartige Grafiken und Perforationen, die den Blick subtil auf das WHOOP-Gerät lenken. Die Sichtbarkeit im Dunkeln wird durch 3M und Reflective Flex verbessert.

„PROJECT TERRAIN ist die ambitionierteste und innovativste Kooperation, die WHOOP bisher eingegangen ist“, sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. „Die von Samuel entwickelte Kapsel repräsentiert unsere Entwicklung von Performance-Technologie für Athleten hin zu einer echten Lifestyle-Marke, die den Maßstab für moderne Disziplin setzt.“

PROJECT TERRAIN-Kollektion Drop 1:

Die Kollektion ist auf das Training bei wenig Licht und in städtischen Umgebungen ausgelegt und vereint Form und Funktion durch reflektierende Details, Bonded-Verarbeitung und die WHOOP Any-Wear-Technologie.

Bänder WHOOP 5.0 und WHOOP MG: 01 - STRATA-BAND 1 - WILDEICHE UND KOHLE Die neuen Bänder sind auf den Einsatz bei wenig Licht ausgelegt und zeichnen sich durch ein erhabenes Gewebe mit stark reflektierenden Grafikdetails sowie eine neue Jacquard-Konstruktion aus. Dadurch wird der Blick stark auf das Handgelenk gezogen, ohne das alltägliche Tragen zu beeinträchtigen. Die Verschlüsse sind speziell gestaltet und mit den Logos von WHOOP x SR_A versehen.

Unter- und Oberbekleidung für Herren 01 - TECHNISCHE SHORT SOLARE Eine Hochleistungs-Short mit innenliegendem Stretch-Kompressionsliner und hochglänzendem gewebtem Oberstoff, der Struktur und Beweglichkeit verleiht. Die Bonded-Verarbeitung verbessert Haltbarkeit und Stabilität. Reflektierende Elemente sorgen für eine 360°-Sichtbarkeit. Mit WHOOP Any-Wear-Technologie, einschließlich Any-Wear Pod für die Datenerfassung. 01 - LONGSLEEVE TERRA Ein eng anliegendes Longsleeve aus leichtem Stretch-Gewebe, das sich natürlich mit dem Körper bewegt. Reflektierende Details sorgen auch bei wenig Licht für 360°-Sichtbarkeit. 01 - TECHNISCHE LAUFJACKE SOLARE - HERREN Eine Laufjacke mit vollständiger Bonded-Verarbeitung für Training bei wenig Licht mit umfassenden reflektierenden Eigenschaften und einem funktionalen Sichtfenster am Handgelenk. Anpassbar an verschiedene Witterungsbedingungen durch wetterbeständige Konstruktion und verstaubare Kapuze.

Unter- und Oberbekleidung für Frauen: 01 - PERFORMANCE-BRA LUNA Ein zweischichtiger Performance-Bra mit Bonded-Seitennähten für weniger Reibung und glatte, stützende, eng anliegende Passform. Mit WHOOP Any-Wear-Technologie und herausnehmbarem Any-Wear Pod. 01 - PERFORMANCE-SHORT LUNA Eine Hochleistungs-Short ohne Seitennähte, mit geklebtem Saum für eine saubere, geformte Passform. Aus weichem, Squat-beständigem Gewebe mit subtilen reflektierenden Details. Mit herausnehmbarem Any-Wear Pod. 01 - TECHNISCHE LAUFJACKE SOLARE - FRAUEN Eine strukturierte Laufjacke für 360°-Sichtbarkeit in Umgebungen mit wenig Licht, mit geraffter Taille und Sichtfenster am Handgelenk. Wetterbeständig durch verstaubare Kapuze.



„Mich verbindet eine langjährige tiefe Zuneigung mit WHOOP und ihrer Design-Exzellenz, und mit PROJECT TERRAIN wollte ich mich auf das Gefühl konzentrieren, das du spürst, wenn du einen anderen WHOOP-Nutzer triffst“, sagte Samuel Ross, Global Creative Director, WHOOP x SR_A. „Ich habe darauf geachtet, dass wir Stücke kreieren, die WHOOP bewusst zeigen und eine neue Identität dessen schaffen, was es bedeutet, WHOOP zu tragen. Letztlich wird es zu einer eigenen visuellen Sprache der Hardware mit einem wunderschönen Design, bei dem Hochleistung an erster Stelle steht.“

„PROJECT TERRAIN ist ein zentraler kommerzieller Moment für das Studio, da es ein angesehenes Designsystem durch Bekleidung und Produkte, die Menschen aktiv im Alltag und beim Training tragen können, auf den Markt bringt“, sagte Yi Ng, Mitgründer und CEO, SR_A.

Bilder der neuen Kollektion finden Sie in der digitalen Pressemappe. Zum Kauf der Kollektion besuchen Sie https://shop.whoop.com/us/en/samuelross/.

Über WHOOP :

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Mit einem leistungsstarken Wearable, das rund um die Uhr getragen werden kann und eine Akkulaufzeit von 14 Tagen hat, bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und langfristiges Wohlbefinden. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke und eine erweiterte Laboranalyse von Blutbiomarkern. Studien zeigen, dass Personen, die WHOOP täglich tragen, ihre wöchentliche Trainingszeit um mehr als 90 Minuten steigern, über zwei Stunden länger pro Woche schlafen und ihre Herzfrequenzvariabilität um 10 % verbessern.

WHOOP wird von Millionen von Mitgliedern weltweit vertraut, darunter Sportler, weltweit führende Persönlichkeiten, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, und ist zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 56 Länder und ist in sechs Sprachen verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testversion zu starten, besuchen Sie whoop.com und verbinden Sie sich mit WHOOP auf . Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Über SR_A:

SR_A ist ein globales Designstudio für Industriedesign, Bekleidungsdesign und Architektur mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, das von Samuel Ross und seinem langjährigen Geschäftspartner Yi Ng gegründet wurde.

Das Studio ist bekannt für seinen unverwechselbaren, gewagten visuellen Stil, der minimalistische Prinzipien mit hochfunktionalen Lösungen verbindet und die Grenzen zwischen den verschiedenen Designbereichen verwischt.

Das Designgstudio hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den LVMH Design-Preis (2019), drei British Fashion Awards (2017–2022), zwei EDIDA Awards (2025), den Fuori Salone Award (2024) und den Design Miami Basel Award für das beste zeitgenössische Design (2024).

Das Designstudio ist Inhaber zahlreicher Patente im Luxus- und Designbereich und kann auf langjährige Partnerschaften mit globalen Unternehmen wie der LVMH Group (2019–2026), der Apple Group (2020–2026), der Nike Group (2016–2024) und der Inditex Group (2025) zurückblicken.

Die Designs von SR_A sind durch direkte Ankäufe permanent in Museen weltweit zu sehen, darunter im Met, im V&A und im Design Museum.

Die Produktdesigns reichen von Düften für 200 US-Dollar bis hin zu Tourbillon-Uhren für 150.000 US-Dollar.

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