Alchelyst et Lyra Client Solutions finalise leur fusion en donnant naissance à une plateforme conçue spécialement pour répondre aux besoins évolutifs des marchés privés

NEW YORK et DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Alchelyst et Lyra Client Solutions ont annoncé aujourd'hui la finalisation de leur fusion. La nouvelle entreprise, soutenue par Motive Partners et son principal client, Apollo (NYSE : APO), a pour objectif d'accompagner le développement continu des infrastructures des marchés privés. Elle sera dirigée par Joan Kehoe, fondatrice et directrice générale d'Alchelyst, et restera sous le nom d'Alchelyst. L'entreprise a également dévoilé une nouvelle identité de marque illustrant sa vision stratégique : être à la pointe de la transformation de l'expérience investisseurs sur les marchés privés mondiaux.

Les marchés privés continuent d'évoluer, caractérisés par une distribution élargie, une innovation produit accélérée et une expansion rapide sur les canaux de gestion de patrimoine internationaux. « Alchelyst est parfaitement adaptée à cette évolution », a déclaré Mme Kehoe. « L'entreprise issue de cette fusion propose des solutions haut de gamme pour les clients commandités, une administration de fonds complète et une technologie propriétaire de nouvelle génération, le tout au sein d'une plateforme d'infrastructure unifiée, établissant ainsi une nouvelle norme pour la prestation de services aux marchés privés auprès des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine. »

La croissance des marchés privés a profondément transformé le paysage de l'investissement. Ce qui était autrefois essentiellement institutionnel s'étend désormais en accéléré à la gestion de patrimoine privé et aux réseaux de distribution internationaux. Les commandités sont de plus en plus évalués non seulement sur leurs performances, mais aussi sur leur capacité à fournir une infrastructure de pointe, une expérience utilisateur optimale, une transparence en temps réel sur l'ensemble des portefeuilles et des opérations scalables dans plusieurs zones géographiques et canaux de distribution.

« Les gestionnaires d’actifs alternatifs recherchent de plus en plus des offres intégrées, que permettent désormais les technologies de nouvelle génération, car les marchés privés dépassent largement le cadre des services traditionnels », a ajouté Mme Kehoe. « Les modèles existants, construits autour de fournisseurs cloisonnés et de systèmes déconnectés, ne suffisent plus dans le contexte actuel. Les responsables ont besoin d’une infrastructure intégrée qui évolue au même rythme que les capitaux, qui prenne en charge les exigences des investisseurs modernes et s’adapte facilement à la croissance de l’entreprise. La plateforme et les solutions d’Alchelyst sont conçues pour accompagner cette nouvelle phase. »

Alchelyst est un partenaire intégré de solutions clients et d'infrastructures pour les gestionnaires d'actifs des marchés privés. Créée spécialement pour répondre aux exigences croissantes et à la sophistication des marchés privés mondiaux, sa plateforme de bout en bout transforme la complexité opérationnelle en une architecture de croissance homogène, offrant aux commandités la liberté de diriger, d'investir et de se développer en toute confiance. S’appuyant sur son expertise sectorielle et des équipes exceptionnelles, Alchelyst propose deux solutions essentielles (Solutions pour clients commandités et Administration de fonds), optimisées par une technologie propriétaire de nouvelle génération et conçues pour évoluer en fonction de vos activités. Présent aux États-Unis, en Irlande, au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Inde, Alchelyst définit les nouveaux standards de service des marchés privés à grande échelle et s’impose comme un partenaire de choix grâce à son expertise reconnue, ses équipes exceptionnelles et son excellence technologique.

