Andersen Consulting verruimt zijn capaciteiten dankzij samenwerking met Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting voegt diepgang aan zijn platform toe via een samenwerkingsovereenkomst met Acumen Learning, een bedrijf gevestigd in de V.S. gespecialiseerd in training in bedrijfsdenkkracht en financieel inzicht om leiderschap te ontwikkelen en verkoopprestaties te verbeteren.

Acumen Learning werd in 2002 opgericht. Het bedrijf werkt met Fortune 500-bedrijven om financiële geletterdheid, strategisch denken en beslissingname op alle niveaus te verbeteren. Op basis van de principes in hun best-sellerboeken “Seeing the Big Picture” en “Business Acumen for Sales Success”, krijgen leiders en teams via hun programma's de nodige bagage aangereikt om beslissingen op bedrijfsstrategie af te stemmen, prestaties te verbeteren en klantenrelaties te versterken. Acumen Learning, specifiek gericht op sectoren zoals gezondheidszorg, energie en technologie, stelt professionals in staat om bedrijfskennis in daadwerkelijke impact te vertalen.

“Acumen Learning stelt zich tot missie om mensen sterker te maken door 'business-savvy' professionals te creëren die in hun carrière uitblinken,” verklaart Kevin Cope, CEO van Acumen Learning. “Onze cursussen koppelen praktische zakelijke opleiding aan toepassing in de echte wereld om engagement en organisatorisch succes te bevorderen. De samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat om deze impact wereldwijd uit te breiden en zo klanten te helpen om kennis in prestaties om te zetten en van mensen katalysatoren voor transformatie te maken.”

“Acumen Learning herdefinieert hoe professionals hun werk aan organisatorische prestaties koppelen,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Het bewezen vermogen van het bedrijf om een brug te slaan tussen financieel inzicht en ontwikkeling van leiderschap, bevordert onze praktijk en steunt onze ruimere missie om duurzame organisatorische transformatie te bevorderen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.