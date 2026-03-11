-

Thredd y Cross River aceleran la expansión de las fintech globales en el mercado estadounidense

B4B Payments amplía la escala de sus operaciones en EE. UU. gracias a esta colaboración

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento de emisores que prioriza la IA, ha anunciado hoy que ha establecido una alianza estratégica con Cross River Bank ("Cross River"), un proveedor de infraestructura tecnológica que ofrece soluciones financieras integradas. El objetivo de esta relación es agilizar el ingreso de las fintech internacionales en Estados Unidos. Esta colaboración potencia la experiencia global y la tecnología de Thredd, sumada a la infraestructura central patentada de Cross River, su liderazgo consolidado en el mercado y su experiencia en materia de regulación, para crear un carril rápido que permitirá acelerar el lanzamiento y la expansión de las soluciones de pago innovadoras en Estados Unidos.

En el marco de este acuerdo, Thredd se convierte en uno de los socios estratégicos de procesamiento seleccionados por Cross River fuera de la infraestructura propia del banco.

Contacts

Simeon Lando
Director de marketing
press@thredd.com

Cross River
Mackenzie DeLuca
Vicepresidente de Comunicaciones
mdeluca@crossriver.com

