德克薩斯州證券交易所（TXSE）選用Options的AtlasInsight解決方案，以實現新一代封包側錄與即時分析功能

德克薩斯州證券交易所（TXSE）選用Options的AtlasInsight解決方案，以實現新一代封包側錄與即時分析功能

倫敦，多倫多，紐約，香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的金融服務業基礎設施供應商Options Technology（Options）今日宣布，其AtlasInsight平台已被德克薩斯州證券交易所（TXSE）選中，用於在TXSE專有的世界級交易基礎設施上提供高傳真封包側錄和即時分析。

作為逾25年來首個獲批、即將營運的完全整合的交易所，TXSE從零開始建立其核心基礎設施，優先考慮效能、速度和延遲。 AtlasInsight將與TXSE的架構整合，提供線速高達200 Gb/s的高傳真封包側錄、深度協議分析和基礎設施效能管理，從一開始起便提升透明度和競爭力。

Options Technology總裁暨執行長Danny Moore評論道：「我們很高興能與TXSE合作，共同為美國市場帶來真正顛覆性的交易所模式。透過將我們超高效能的擷取與分析能力與其專屬基礎架構相整合，我們自第一天起便全力支援其對營運透明度與可靠性的承諾。」

「在TXSE，我們正從零開始構建核心交易所基礎設施，以滿足最高的效能標準。」TXSE技術長Rick Yoder表示，「AtlasInsight將整合並強化該基礎架構，為我們的網路與市場資料基礎設施提供所需的即時、高傳真可視性。」

在此消息發表前，公司已取得一系列其他成就，包括在Options的全球基礎設施中部署AtlasInsight 推出AtlasInsight Capture 200——在通用硬體上實現200Gb/s的封包側錄；發布PrivateMind ——專為金融服務業設計的安全人工智慧平台。

Options Technology：
金融科技公司Options Technology (Options) 始終站在銀行和交易基礎設施的前端，足跡遍布紐約、倫敦、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、巴黎和奧克蘭，為全球客戶提供服務。Options的服務深度融入全球科技的最熱門趨勢，包括高效能網路、雲端、安全和人工智慧 (AI)。
