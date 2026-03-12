アンダーセン・コンサルティング、提携ファームのAmbit Iberiaとの協業によりプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ライフサイエンス分野向けのデジタルおよび規制関連ソリューションを専門とするコンサルティング会社Ambit Iberiaとの協業契約を通じて、テクノロジーおよび事業変革分野の機能を拡大します。

2003年に設立され、スペインに本社を置くAmbit Iberiaは、製薬、バイオテクノロジー、医療機器各社に向けて、コンサルティング、テクノロジー、人材に関する統合ソリューションを提供しています。同社は、薬事関連業務、データ・インテグリティー、ITシステム・バリデーション、デジタル変革にわたるサービスを通じて、変化する品質・コンプライアンス・規制基準への対応を支援しています。20年以上にわたる業界知見を生かし、Ambit Iberiaは、組織と専門人材やシニア人材を結び付ける人的資本サービスとエグゼクティブ・サーチ・サービスも提供しており、厳しい規制環境の下で効率向上と持続的成長を後押ししています。

Ambit Iberiaのマネージング・ディレクターを務めるブリズマルク・アントニオニー・ディアスは、次のように述べています。「当社はこれまで一貫して、製薬、医療機器、バイオテクノロジー企業が最高水準の品質とコンプライアンスを満たせるよう、専門性の高いコンサルティングおよびテクノロジーサービスの提供に注力してきました。アンダーセン・コンサルティングとの協業は、その歩みにおける大きな節目となります。これにより、当社はグローバルに提供力を拡大し、世界中の顧客に同水準の卓越性、コンプライアンス、技術的専門性を提供できるようになります。」

アンダーセンのグローバル・チェアマン兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは、次のように述べています。「Ambit Iberiaは、今日のライフサイエンス業界に求められるイノベーションと高い精度を体現しています。同社の専門性と規制面の卓越性への強いコミットメントは、戦略、テクノロジー、人的資本を結び付ける多分野にわたるコンサルティング・サービスを提供する力を高めています。これらの能力は、当社組織のグローバル・プラットフォームを補完し、世界中の顧客に提供する価値の幅を広げます。」

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革に加え、人的資本ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。アンダーセン・コンサルティングは、Andersen Globalの多面的なサービス・モデルと連携し、世界50,000人超のプロフェッショナルと、メンバー・ファームおよび提携ファームを通じた1,000超の拠点を擁するグローバル・プラットフォーム上で、世界水準のコンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバー・ファームおよび提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

