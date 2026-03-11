AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A++ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “aa+” (Superior) y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. (SMNYL) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de SMNYL reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de SMNYL también reflejan su fuerte integración con su compañía matriz, New York Life Insurance Company (New York Life), la cual cuenta con una FSR de A++ (Superior) y una ICR de Largo Plazo de “aaa” (Excepcional), una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), robusto ERM, sólido desempeño operativo y una posición altamente competitiva en el segmento de seguros de vida en México. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra la desafiante estrategia de expansión de SMNYL dentro de un mercado muy competido en un entorno económico volátil.

SMNYL es la filial mexicana de New York Life, tras la adquisición de Seguros Monterrey en el año 2000. SMNYL, establecida en México en 1940, suscribe principalmente productos de seguros de vida a través de una sólida red de agentes. A diciembre de 2025, SMNYL fue la quinta compañía aseguradora más grande de México, con una participación de mercado del 7.6% en el segmento de vida y salud del país. El portafolio de productos de la compañía está compuesto por vida individual (64%), gastos médicos individual (25%), gastos médicos grupo (10%), y vida grupo (1%).

SMNYL se beneficia del fuerte reconocimiento de la marca de su compañía matriz. Adicionalmente, la integración de SMNYL al grupo es clave para los niveles de calificación del grupo, ya que New York Life supervisa activamente la estrategia y operaciones de SMNYL, fortaleciendo su gobierno corporativo y la innovación en sus productos. Dentro de la estructura internacional de New York Life, SMNYL destaca como una de las más significativas en términos de su buena rentabilidad y presencia en el mercado, lo que hace que las operaciones y la estrategia de esta filial tengan muchas posibilidades de ser apoyados por el grupo, en caso de ser necesario.

La compañía creció de forma rentable durante 2024-2025, con una estrategia impulsada por resultados y eficiencia en costos permitiéndole mantener una posición saludable de su base de capital. AM Best espera que SMNYL mantenga la tendencia en resultados positivos, en medida que se beneficia del aumento del tipo de cambio y un producto financiero estable. Adicionalmente, SMNYL ajustó esfuerzos comerciales en conjunto con las oportunidades emergentes en el desafiante segmento de vida individual. Debido a las prácticas robustas de ERM y las capacidades del gobierno corporativo de la compañía, AM Best cree que SMNYL cuenta con suficientes herramientas técnicas y experiencia en el mercado para lograr un balance adecuado entre crecimiento y rentabilidad. La compañía ha mantenido un adecuado portafolio de inversión que respalda su calce de activos y pasivos.

La capitalización ajustada por riesgos de SMNYL se encuentra evaluada en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR) respaldada por una sólida utilidad reportada pese al pago de dividendos en 2024, el cual no afecto materialmente la opinión de AM Best respecto a su capitalización ajustada por riesgos. AM Best espera que la capacidad de administración de capital de SMNYL continue beneficiando su base a través de una sólida utilidad y pagos de dividendos no materiales. Debido a la naturaleza del negocio de vida y sus componentes de inversión, SMNYL es susceptible a cambios en las tasas de interés. Sin embargo, los ajustes al portafolio de inversión de la compañía están enfocados en mantener la calidad crediticia y calce de activos y pasivos dentro de los lineamientos del grupo.

AM Best considera que Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. se encuentra bien posicionada en el nivel actual de calificaciones; sin embargo, podrían ocurrir acciones positivas de calificación, aunque altamente improbables, si la opinión de AM Best aumentase con respecto a la importancia estratégica de la filial Mexicana para su grupo. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si existen grandes salidas de capital o el desempeño operativo se debilita y repercute en la fortaleza del balance de la compañía a mediano plazo. Mas aun, se podrían tomar acciones negativas de calificación si la opinión de AM Best disminuye respecto a la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana ante el grupo o si hubiera acciones negativas de calificación en New York Life.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2026 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.