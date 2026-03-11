-

Thredd en Cross River versnellen de expansie van internationale fintechbedrijven naar de Amerikaanse markt

B4B Payments schaalt activiteiten in de VS op door middel van samenwerking

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gedreven platform voor de verwerking van betalingen door uitgevers, heeft vandaag een strategische alliantie aangekondigd met Cross River Bank ('Cross River'), een aanbieder van technologische infrastructuur die geïntegreerde financiële oplossingen biedt. De samenwerking is bedoeld om de toegang van internationale fintechbedrijven tot de Verenigde Staten te versnellen. Deze samenwerking combineert de wereldwijde expertise en technologie van Thredd met de eigen kerninfrastructuur, het marktleiderschap en de expertise op het gebied van regelgeving van Cross River. Dit creëert een naadloos traject voor de lancering en schaalvergroting van innovatieve betaaloplossingen in de VS.

Als onderdeel van deze overeenkomst wordt Thredd een van de geselecteerde strategische verwerkingspartners van Cross River, naast de eigen technologie van de bank.

