Thredd et Cross River accélèrent leur expansion sur le marché américain pour les sociétés de technologie financière mondiales

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui une alliance stratégique avec Cross River Bank (« Cross River »), un fournisseur d’infrastructures technologiques qui propose des solutions financières intégrées. Cette collaboration vise à accélérer l’entrée des fintechs internationales sur le marché américain. Elle tire parti de l’expertise mondiale et de la pile technologique de Thredd, ainsi que de l’infrastructure centrale propriétaire de Cross River, de son leadership établi sur le marché et de son expertise en matière de réglementation, créant ainsi une voie sans obstacle pour le lancement et le développement de solutions de paiement innovantes aux États-Unis.

Dans le cadre de cet accord, Thredd devient l’un des partenaires stratégiques de traitement sélectionnés par Cross River en dehors de la pile propre à la banque. Cet accord permet à Thredd de présenter une sélection de clients fintech à fort potentiel provenant de différentes régions géographiques*.1 En retour, les clients de Thredd bénéficient de la capacité éprouvée de Cross River à fournir une infrastructure bancaire conforme et évolutive ainsi qu’un parrainage de réseau principal, garantissant une entrée sur le marché fluide, rapide et crédible.

« Cette collaboration va au-delà de la simple intégration technologique ; il s’agit de créer un véritable écosystème collaboratif où Thredd, Cross River et nos clients sont tous autour de la table, travaillant ensemble pour assurer le succès opérationnel et la croissance », déclare Jim McCarthy, directeur général de Thredd. « En combinant notre portée mondiale et notre expertise en matière de solutions avec les atouts réglementaires et bancaires de Cross River, nous établissons une nouvelle norme pour l’expansion des sociétés de technologie financière aux États-Unis. »

« Travailler aux côtés de Thredd renforce notre engagement à permettre la prochaine génération d’innovations en technologie financière grâce à une infrastructure flexible et conforme », déclare Adam Goller, responsable des services bancaires de technologie financière chez Cross River. « Ensemble, grâce aux capacités de traitement international de Thredd et à notre pile bancaire compatible API, nous donnons aux plateformes mondiales les moyens de naviguer avec confiance et rapidité dans les complexités de l’entrée sur le marché américain, facilitant ainsi l’accès et façonnant un environnement financier plus connecté et plus agile. »

L’expansion et la mise en place du programme américain de B4B Payments constituent un excellent exemple de ce partenariat en action. B4B Payments est une société de technologie financière mondialement reconnue et plusieurs fois primée, spécialisée dans l’émission de cartes, les services de paiement intégrés et les solutions de gestion des dépenses professionnelles au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis, le premier client à avoir mis en service la collaboration entre Thredd et Cross River. Thredd a facilité l’introduction et fourni la technologie de traitement des émissions, tandis que Cross River a joué un rôle essentiel en fournissant des services bancaires complets, notamment le parrainage BIN, les capacités ACH, la supervision de la conformité et le soutien de bout en bout pour la mise en place du programme prépayé.

« L’expansion et le renforcement de notre programme américain marquent une étape importante pour B4B Payments, élargissant notre présence mondiale tout en créant un point d’accès clair pour les clients européens qui souhaitent étendre leurs programmes de paiement au marché américain », déclare Kieran Draper, directeur général de B4B Payments USA. « L’expertise combinée de Thredd et Cross River a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif. Leur approche collaborative et leur connaissance approfondie du marché ont garanti un processus d’entrée fluide et efficace, nous permettant de nous concentrer dès le premier jour sur la création de valeur pour nos clients. »

*Sous réserve de disponibilité et de décision de la banque.

À propos de Thredd

Thredd est une plateforme de traitement des émetteurs fiable, axée sur l’IA et basée sur le cloud, qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd fournit des fonctionnalités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de registre à plus de 100 société de technologie financière, banques numériques et fournisseurs de services financiers intégrés, dans 47 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçue pour offrir rapidité, évolutivité et modèles d’émission modernes, établissant ainsi la norme en matière d’entrée sur le marché, d’expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thredd.com

À propos de Cross River Bank

Cross River fournit une infrastructure technologique qui alimente l’avenir des services financiers. Tirant parti de son cœur bancaire propriétaire en temps réel, Cross River fournit des solutions innovantes et évolutives de paiement, de cartes, de prêt et de cryptomonnaie à des millions de consommateurs et d’entreprises. Cross River est soutenue par des investisseurs de premier plan et sert les entreprises de technologie financière et technologiques les plus importantes au monde. En tant que leader du secteur, Cross River redéfinit la finance mondiale et l’inclusion financière. Membre de la FDIC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crossriver.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 Disponibilité soumise aux exigences de conformité bancaire.