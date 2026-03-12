Andersen Consulting renforce sa plateforme en nouant un partenariat avec Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de transformation technologique et commerciale grâce à un partenariat avec Ambit Iberia, un cabinet de conseil spécialisé dans les solutions numériques et réglementaires du secteur des sciences de la vie.

Fondé et basé en Espagne depuis 2003, Ambit Iberia propose des solutions intégrées de conseil, de technologie et de recrutement aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux. Le cabinet accompagne ses clients vers le respect des normes de qualité, de conformité et réglementaires en constante évolution, grâce à des services comprenant les affaires réglementaires, l'intégrité des données, la validation des systèmes informatiques et la transformation numérique. Fort de plus de 20 ans d'expertise sectorielle, Ambit Iberia offre également des services de recrutement de cadres et de gestion des ressources humaines, mettant en relation les entreprises avec des professionnels spécialisés et des talents seniors. Ces services servent à améliorer l'efficacité et à favoriser une croissance durable dans un environnement fortement réglementé.

« Notre priorité a toujours été de fournir des services de conseil et des solutions technologiques spécialisés donnant les moyens aux entreprises pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de biotechnologies de respecter les normes les plus exigeantes en matière de qualité et de conformité », a déclaré Brismark Antoniony Díaz, directeur général d'Ambit Iberia. « Notre collaboration avec Andersen Consulting représente une étape décisive dans cette démarche, nous permettant de déployer nos compétences à l'échelle mondiale et d'offrir à nos clients du monde entier le même niveau d'excellence, de conformité et d'expertise technique. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen, a ajouté : « Ambit Iberia incarne l'innovation et la précision indispensables dans le secteur des sciences de la vie d'aujourd'hui. Son expertise et son engagement envers l'excellence réglementaire renforcent sa capacité à fournir des services de conseil multidisciplinaires associant stratégie, technologie et capital humain. Ces capacités complètent la plateforme mondiale de notre cabinet et enrichissent la proposition de valeur apportée à nos clients du monde entier. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services comprenant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation par l'IA, ainsi que les solutions en matière de capital humain. s'intègre au modèle de service multidimensionnel de Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 1 000 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de cabinets collaborateurs dans le monde entier.

