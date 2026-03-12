Andersen Consulting versterkt haar platform met het samenwerkende bedrijf Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt haar technologie- en bedrijfstransformatiecapaciteiten uit via een samenwerkingsovereenkomst met Ambit Iberia, een consultancybedrijf gespecialiseerd in digitale en reglementaire oplossingen voor de sector van biowetenschappen.

Ambit Iberia werd in 2003 opgericht en heeft zijn hoofdzetel in Spanje. Het bedrijf verschaft geïntegreerde consulting-, technologie- en talentoplossingen voor farmaceutische bedrijven en ondernemingen gespecialiseerd in biotechnologie en medische hulpmiddelen. Het bedrijf steunt klanten in het beantwoorden aan de evoluerende normen inzake kwaliteit, naleving en regelgeving via services die gaan van reglementaire aangelegenheden, gegevensintegriteit, IT-systeemvalidatie en digitale transformatie. Dankzij meer dan 20 jaar expertise in de sector, biedt Ambit Iberia ook menselijk kapitaal en services voor het zoeken naar executives aan de hand waarvan organisaties met gespecialiseerde professionals en senior talent in contact komen om de efficiëntie te verbeteren en duurzame groei in een sterk gereglementeerde omgeving te bevorderen.

“Onze focus was altijd al gericht op het leveren van gespecialiseerde consulting- en technologieservices die farmaceutische bedrijven en ondernemingen gespecialiseerd in biotechnologie en medische hulpmiddelen helpen om te beantwoorden aan de strengste normen inzake kwaliteit en naleving,” verklaart Brismark Antoniony Díaz, algemeen directeur van Ambit Iberia. “Met Andersen Consulting samenwerken markeert een cruciale stap in dit gebeuren en geeft ons meer middelen om onze capaciteiten wereldwijd op schaal te brengen en klanten over de hele wereld hetzelfde niveau van uitmuntendheid, naleving en technische expertise te bieden.”

Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Ambit Iberia belichaamt de innovatie en precisie die vandaag de dag nodig is in het landschap van biowetenschappen. De expertise van het bedrijf en haar inzet voor reglementaire uitmuntendheid versterken hun vermogen om multidisciplinaire consultingservices te bieden die strategie, technologie en menselijk kapitaal verbinden. Deze capaciteiten vormen een aanvulling voor het wereldwijde platform van onze organisatie en verruimen de waarde die we klanten wereldwijd aanreiken.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.