Thredd e Cross River accelereranno l'espansione nel mercato USA per le fintech globali

Thredd, la piattaforma di elaborazione dei pagamenti basata sull'AI, oggi ha annunciato un'alleanza strategica con Cross River Bank ("Cross River"), un fornitore di infrastruttura tecnologica che offre soluzioni finanziarie integrate. Il rapporto è finalizzato ad accelerare l'ingresso di fintech internazionali negli Stati Uniti. Questa collaborazione utilizza la competenza globale e lo stack tecnologico di Thredd e l'infrastruttura fondamentale proprietaria di Cross River, la leadership di mercato consolidata e la competenza normativa, creando un percorso senza soluzione di continuità per soluzioni di pagamento innovative da lanciare e scalare negli Stati Uniti.

L'accordo prevede che Thredd diventi uno dei partner strategici selezionati da Cross River per l'elaborazione dei dati al di fuori dello stack proprio della banca.

