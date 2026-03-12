Andersen Consulting透過合作公司Ambit Iberia強化平台實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Ambit Iberia簽署合作協議擴大其技術和業務轉型能力，後者是一家專注於為生命科學產業提供數位化與法規遵循解決方案的顧問公司。

Ambit Iberia成立於2003年，總部位於西班牙，為製藥、生物科技和醫療器材公司提供整合式顧問、技術和人才解決方案。該公司透過涵蓋法規事務、資料完整性、IT系統驗證和數位化轉型的服務，支援客戶滿足不斷演變的品質、法規遵循與監管標準。憑藉超過20年的產業專業經驗，Ambit Iberia還提供人力資本和獵才服務，協助企業對接專業人才和高階人才，在高度受監管的環境中提升效率並推動永續成長。

Ambit Iberia董事總經理Brismark Antoniony Díaz表示：「我們始終專注於提供專業的顧問和技術服務，協助製藥、醫療器材和生物科技企業滿足最高的品質與法規遵循標準。與Andersen Consulting的合作是這一征程中的關鍵一步，使我們能夠在全球擴大自身能力，為世界各地的客戶提供相同水準的卓越服務、法規遵循保障和技術專長。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Ambit Iberia體現了當今生命科學領域所需要的創新和精準。該公司的專業知識和對監管卓越的承諾，強化了其提供連結策略、技術和人力資本的跨領域顧問服務的能力。這些能力與本組織的全球平台形成互補，並擴大了我們為全球客戶創造的價值。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。