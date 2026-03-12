-

Andersen Consulting wzmacnia platformę wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa potencjał w dziedzinie technologii i transformacji przedsiębiorstw, zawierając umowę o współpracy z Ambit Iberia – firmą konsultingową, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań cyfrowych i regulacyjnych na rzecz sektora nauk biologicznych.

Założona w 2003 r. hiszpańska firma Ambit Iberia oferuje zintegrowane rozwiązania konsultingowe, technologiczne i związane z rozwojem talentów na rzecz przedsiębiorstw farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz producentów wyrobów medycznych. Firma wspiera klientów w wypełnianiu ciągle zmieniających się obowiązków pod względem jakości, zgodności z przepisami i standardów regulacyjnych, świadcząc usługi w zakresie kwestii prawnych, integralności danych, walidacji systemów IT i cyfrowej transformacji. Wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenie w branży, Ambit Iberia oferuje również usługi w zakresie kapitału ludzkiego i rekrutacji kandydatów na stanowiska kierownicze, umożliwiając organizacjom nawiązanie kontaktu ze specjalistami i utalentowanymi pracownikami wyższego szczebla, a tym samym zyskanie większej wydajności i bardziej zrównoważonej ścieżki rozwoju w ściśle uregulowanym otoczeniu biznesowym.

– Stale koncentrujemy się na świadczeniu specjalistycznych usług konsultingowych i technologicznych pomagających firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz producentom wyrobów medycznych w zapewnieniu najwyższych standardów jakości i zgodności z przepisami – powiedział Brismark Antoniony Díaz, dyrektor zarządzający Ambit Iberia. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting stanowi istotny etap w historii naszej działalności, ponieważ zyskujemy możliwość zwiększenia skali prowadzonej działalności i zaoferowania jej na szczeblu globalnym oraz zapewnienia jednakowej doskonałości, zgodności i wiedzy technicznej klientom z całego świata.

– Ambit Iberia stanowi ucieleśnienie innowacji i precyzji, które w dzisiejszych warunkach działalności w sektorze nauk biologicznych stały się nieodzowne. Wiedza fachowa oraz zaangażowanie firmy na rzecz doskonałości regulacyjnej pozwala jej zwiększyć potencjał w zakresie multidyscyplinarnych usług konsultingowych łączących strategię, technologię i kapitał ludzki. Zdolności te stanowią uzupełnienie globalnej platformy naszej organizacji i zwiększają wachlarz korzyści, jakie oferujemy klientom na całym świecie – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

