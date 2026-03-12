Thredd und Cross River beschleunigen die Expansion globaler Fintech-Unternehmen in den US-Markt

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, die erste KI-basierte Plattform für die Emission von Wertpapieren, gab heute eine strategische Allianz mit Cross River Bank („Cross River“) bekannt, einem Anbieter von Technologieinfrastruktur, der integrierte Finanzlösungen anbietet. Die Partnerschaft soll den Eintritt internationaler Fintech-Unternehmen in den US-Markt beschleunigen. Diese Zusammenarbeit nutzt das globale Know-how und die Technologieplattform von Thredd sowie die proprietäre Kerninfrastruktur, die etablierte Marktführerschaft und die regulatorische Expertise von Cross River und schafft so einen nahtlosen Weg für die Einführung und Skalierung innovativer Zahlungslösungen in den USA.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Thredd zu einem der ausgewählten strategischen Verarbeitungspartner von Cross River außerhalb der eigenen Infrastruktur der Bank. Die Vereinbarung ermöglicht es Thredd, eine kuratierte Pipeline von vielversprechenden Fintech-Kunden aus verschiedenen geografischen Regionen vorzustellen*.1 Im Gegenzug profitieren die Kunden von Thredd von der bewährten Fähigkeit von Cross River, eine konforme, skalierbare Bankinfrastruktur und ein Hauptnetzwerk-Sponsoring bereitzustellen, wodurch ein reibungsloser, schneller und glaubwürdiger Markteintritt gewährleistet wird.

„Bei dieser Zusammenarbeit geht es um mehr als nur um die Integration von Technologien. Es geht darum, ein wirklich kooperatives Ökosystem aufzubauen, in dem Thredd, Cross River und unsere Kunden gemeinsam daran arbeiten, den operativen Erfolg und das Wachstum sicherzustellen“, erklärte Jim McCarthy, CEO von Thredd. „Durch die Kombination unserer globalen Reichweite und Lösungskompetenz mit den Stärken von Cross River im Bereich Regulierung und Bankwesen setzen wir einen neuen Standard für die Expansion von Fintech in die USA.“

„Die Zusammenarbeit mit Thredd unterstreicht unser Engagement, die nächste Generation von Fintech-Innovationen durch eine flexible, konforme Infrastruktur zu ermöglichen“, erklärte Adam Goller, Head of Fintech Banking bei Cross River. „Mit den internationalen Verarbeitungskapazitäten von Thredd und unserem API-fähigen Banking-Stack unterstützen wir globale Plattformen dabei, die Komplexität des Markteintritts in den USA sicher und schnell zu bewältigen, den Zugang zu erleichtern und ein besser vernetztes, agiles Finanzumfeld zu schaffen.“

Ein hervorragendes Beispiel für diese Partnerschaft in der Praxis ist die Erweiterung und Umsetzung des US-Programms von B4B Payments. B4B Payments ist ein weltweit anerkanntes, mehrfach ausgezeichnetes Finanztechnologieunternehmen, das sich auf die Ausgabe von Karten, integrierte Zahlungsdienste und Lösungen für das Geschäftsausgabenmanagement in Großbritannien, der EU und den USA spezialisiert hat. Es ist der erste Kunde, der im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Thredd und Cross River live gegangen ist. Thredd ermöglichte die Einführung und stellte die Technologie für die Ausgabeverarbeitung bereit, während Cross River eine entscheidende Rolle spielte, indem es umfassende Bankdienstleistungen für die Ausgabe erbrachte, darunter BIN-Sponsoring, ACH-Funktionen, Compliance-Überwachung und End-to-End-Support für die Aktivierung des Prepaid-Programms.

„Die Erweiterung und Stärkung unseres US-Programms stellt einen bedeutenden Meilenstein für B4B Payments dar, da wir damit unsere globale Präsenz ausbauen und gleichzeitig einen klaren Zugangspunkt für europäische Kunden schaffen, die ihre Zahlungsprogramme auf den amerikanischen Markt ausweiten möchten“, erklärte Kieran Draper, CEO von B4B Payments USA. „Das kombinierte Fachwissen von Thredd und Cross River hat maßgeblich dazu beigetragen, dies zu ermöglichen. Ihr kooperativer Ansatz und ihre fundierten Marktkenntnisse haben einen reibungslosen und effizienten Einstiegsprozess gewährleistet, sodass wir uns vom ersten Tag an darauf konzentrieren konnten, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten.“

*Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und der Entscheidung der Bank.

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-basierte, cloudfähige Plattform für die Verarbeitung von Emissionen, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform bietet Thredd Debit-, Kredit-, Digital Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter in 47 Ländern und verarbeitet jährlich Milliarden von Transaktionen. Mit einer globalen Präsenz, lokaler Expertise und KI, die in jede Ebene seiner Plattform integriert ist, wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in Bezug auf Markteintritt, Kundenerfahrung, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Belastbarkeit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.com.

Über Cross River Bank

Cross River stellt die technologische Infrastruktur bereit, die die Zukunft der Finanzdienstleistungen vorantreibt. Cross River nutzt seinen proprietären Echtzeit-Banking-Kern und bietet Millionen von Verbrauchern und Unternehmen innovative und skalierbare integrierte Zahlungs-, Karten-, Kredit- und Kryptolösungen. Cross River wird von führenden Investoren unterstützt und bedient die weltweit wichtigsten Fintech- und Technologieunternehmen. Als führendes Unternehmen der Branche gestaltet Cross River die globale Finanzwelt und die finanzielle Inklusion neu. Mitglied der FDIC. Weitere Informationen finden Sie unter www.crossriver.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

1 Verfügbarkeit vorbehaltlich der Compliance-Anforderungen der Bank.