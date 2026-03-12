-

Andersen Consulting styrker sin platform med samarbejdsvirksomheden Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for teknologi og forretningstransformation gennem en samarbejdsaftale med Ambit Iberia, et konsulentfirma, der specialiserer sig i digitale og regulatoriske løsninger til life science-sektoren.

Ambit Iberia, der blev stiftet i 2003, har hovedsæde i Spanien og leverer integrerede løsninger inden for rådgivning, teknologi og rekruttering til medicinal-, bioteknologi- og medtechvirksomheder. Virksomheden hjælper kunder med at opfylde skiftende standarder for kvalitet, compliance og lovgivning gennem ydelser, der spænder over regulatoriske anliggender, dataintegritet, validering af it-systemer og digital transformation. Med mere end 20 års brancheerfaring tilbyder Ambit Iberia også ydelser inden for human capital og executive search, der forbinder organisationer med specialiserede fagfolk og topledertalenter, hvilket øger effektiviteten og fremmer bæredygtig vækst i et stærkt reguleret miljø.

"Vores fokus har altid været at levere specialiserede konsulent- og teknologitjenester, der hjælper medicinal-, medtech- og biotekvirksomheder med at leve op til de højeste standarder for kvalitet og compliance," udtaler Brismark Antoniony Díaz, administrerende direktør for Ambit Iberia. "Samarbejdet med Andersen Consulting markerer et afgørende skridt på den rejse, der giver os mulighed for at skalere vores kompetencer globalt og levere det samme niveau af ekspertise, compliance og teknisk viden til kunder over hele verden."

Global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjede: "Ambit Iberia er indbegrebet af den innovation og præcision, der kræves i nutidens life science-landskab. Firmaets ekspertise og forpligtelse til regulatorisk kvalitet på højeste niveau løfter deres evne til at levere tværfaglige konsulentydelser, der forbinder strategi, teknologi og menneskelig kapital. Disse kompetencer understøtter vores organisations globale platform og forstærker den værdi, vi leverer til kunder over hele verden."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

