Andersen Consulting fortalece la plataforma con la firma colaboradora Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de transformación tecnológica y comercial a través de un Acuerdo de Colaboración celebrado con Ambit Iberia, consultora especializada en soluciones digitales y normativas para el sector de las ciencias biológicas.

Fundada en 2003 y con sede en España, Ambit Iberia ofrece soluciones integradas de consultoría, tecnología y talento para empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos. La compañía ayuda a sus clientes a cumplir con las normas de calidad, cumplimiento y regulación en constante evolución a través de servicios que abarcan asuntos normativos, integridad de datos, validación de sistemas de TI y transformación digital. Aprovechando más de 20 años de experiencia en el sector, Ambit Iberia también ofrece servicios de búsqueda de capital humano y ejecutivos que conectan a las organizaciones con profesionales especializados y talentos de alto nivel, mejorando la eficiencia e impulsando el crecimiento sostenible en un entorno altamente regulado.

“Siempre nos centramos en brindar servicios especializados de consultoría y tecnología que ayudan a las empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos y biotecnológicas a cumplir con los más altos estándares de calidad y cumplimiento”, señaló Brismark Antoniony Díaz, director ejecutivo de Ambit Iberia. “La colaboración con Andersen Consulting marca un paso fundamental en dicho camino, al permitirnos ampliar nuestras capacidades a nivel mundial y ofrecer el mismo nivel de excelencia, cumplimiento y conocimientos técnicos a los clientes de todo el mundo”.

Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen, agregó: “Ambit Iberia aporta la innovación y la precisión que se requieren en el escenario actual de las ciencias biológicas. La experiencia y el compromiso de la empresa con la excelencia normativa mejoran su capacidad para proporcionar servicios de consultoría multidisciplinarios que conectan la estrategia, la tecnología y el capital humano. Estas capacidades complementan la plataforma global de nuestra organización y amplían el valor que ofrecemos a nuestros clientes en todo el mundo”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.