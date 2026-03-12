-

Meiji Seika Pharma inicia un ensayo clínico de fase I en Australia para evaluar el ME3241, anticuerpo agonista anti-PD-1 descubierto gracias a la investigación colaborativa con FBRI

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio, Japón; presidente y director representante: Toshiaki Nagasato) acaba de anunciar el inicio de un ensayo clínico de fase I con ME3241 (código de desarrollo), anticuerpo monoclonal agonista anti-PD-1 descubierto gracias a la investigación llevada a cabo junto con la Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe (sede central: Kobe, Japón; presidente: Shuh Narumiya; en adelante, «FBRI»). Este ensayo clínico de fase I está diseñado como un estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, con la finalidad de evaluar la seguridad y tolerabilidad de ME3241 tras una dosis única y múltiples dosis, así como su farmacocinética y farmacodinámica (ClinicalTrials.gov: NCT07422207).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.:
Departamento de Relaciones Públicas y Asuntos Externos
Correo electrónico: pr-pharma (añada «@meiji.com» al final)

Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe:
Grupo de Relaciones Públicas y Planificación Estratégica
Correo electrónico: kbic-pr (añada «@fbri-kobe.org» al final)

Industry:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.:
Departamento de Relaciones Públicas y Asuntos Externos
Correo electrónico: pr-pharma (añada «@meiji.com» al final)

Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe:
Grupo de Relaciones Públicas y Planificación Estratégica
Correo electrónico: kbic-pr (añada «@fbri-kobe.org» al final)

More News From Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Resumen: La Comisión Europea otorga a morcamilast (ME3183) de Meiji Seika Pharma la designación de medicamento huérfano para la pustulosis palmoplantar

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (oficinas centrales: Tokio, presidente y director representante: Toshiaki Nagasato) anunció hoy que morcamilast (nombre no patentado internacional propuesto; código de desarrollo: ME3183), un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4, recibió la designación de medicamento huérfano por parte de la Comisión Europea para el tratamiento de la pustulosis palmoplantar. La pustulosis palmoplantar es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizad...

Resumen: Meiji Seika Pharma se asocia con MBC BioLabs para consolidar la innovación global en el descubrimiento de fármacos

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; presidente y gerente general: Toshiaki Nagasato) ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo de colaboración con MBC BioLabs, una organización privada que sustenta el desarrollo de las empresas emergentes de biotecnología en el área de la bahía de San Francisco, en California. MBC BioLabs ofrece instalaciones de investigación totalmente equipadas y una comunidad de apoyo que asiste a los emprendedores biotecnoló...

Resumen: Meiji Seika Pharma invierte en Lyric Bio para impulsar la fabricación de inmunoglobulina intravenosa de última generación

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; presidente: Toshiaki Nagasato) anunció hoy que realizará una inversión estratégica de capital en Lyric Bio, Inc. (sede central: San Carlos, EE. UU.; fundada por su directora ejecutiva, Kayj Shannon, y su directora científica, Melanie Matheu). Con esta inversión, Meiji Seika Pharma busca impulsar el desarrollo de la etapa inicial de la innovadora plataforma de Lyric Bio que se destinará a la producción de inmunog...
Back to Newsroom