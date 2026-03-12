Meiji Seika Pharma inicia un ensayo clínico de fase I en Australia para evaluar el ME3241, anticuerpo agonista anti-PD-1 descubierto gracias a la investigación colaborativa con FBRI

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio, Japón; presidente y director representante: Toshiaki Nagasato) acaba de anunciar el inicio de un ensayo clínico de fase I con ME3241 (código de desarrollo), anticuerpo monoclonal agonista anti-PD-1 descubierto gracias a la investigación llevada a cabo junto con la Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe (sede central: Kobe, Japón; presidente: Shuh Narumiya; en adelante, «FBRI»). Este ensayo clínico de fase I está diseñado como un estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, con la finalidad de evaluar la seguridad y tolerabilidad de ME3241 tras una dosis única y múltiples dosis, así como su farmacocinética y farmacodinámica (ClinicalTrials.gov: NCT07422207).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.