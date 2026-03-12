Meiji Seika Pharma avvia lo studio clinico di Fase I in Australia, con la valutazione di ME3241, un anticorpo agonista anti-PD-1 scoperto grazie alla ricerca collaborativa con FBRI

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede centrale: Chuo-ku, Tokyo, Giappone; Presidente e direttore rappresentante delegato: Toshiaki Nagasato) ha annunciato oggi di aver avviato lo studio clinico di Fase I di ME3241 (codice di sviluppo), un anticorpo monoclonale agonista anti-PD-1 scoperto grazie alla ricerca collaborativa condotta con la Foundation for Biomedical Research and Innovation di Kobe (sede centrale: Kobe, Giappone; Presidente: Shuh Narumiya; di seguito "FBRI"). Lo studio clinico di Fase I è stato sviluppato come studio randomizzato in doppio cieco controllato con placebo, con l'obiettivo di valutare la sicurezza e la tollerabilità di ME3241 in seguito a un dosaggio singolo e multiplo, nonché la sua farmacocinetica e farmacodinamica (ClinicalTrials.gov: NCT07422207).

