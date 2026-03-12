Andersen Consulting通过合作公司Ambit Iberia强化平台实力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Ambit Iberia签署合作协议拓展其技术和业务转型能力，后者是一家专注于为生命科学行业提供数字化与合规解决方案的咨询公司。

Ambit Iberia成立于2003年，总部位于西班牙，为制药、生物技术和医疗器械公司提供一体化咨询、技术和人才解决方案。该公司通过涵盖法规事务、数据完整性、IT系统验证和数字化转型的服务，支持客户满足不断演变的质量、合规与监管标准。凭借超过20年的行业专业经验，Ambit Iberia还提供人力资本和猎头服务，帮助企业对接专业人才和高级人才，在高度受监管的环境中提升效率并推动可持续增长。

Ambit Iberia董事总经理Brismark Antoniony Díaz表示：“我们始终专注于提供专业的咨询和技术服务，帮助制药、医疗器械和生物技术企业满足最高的质量与合规标准。与Andersen Consulting的合作是这一征程中的关键一步，使我们能够在全球范围内拓展自身能力，为世界各地的客户提供相同水平的卓越服务、合规保障和技术专长。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Ambit Iberia体现了当今生命科学领域所需要的创新和精准。该公司的专业知识和对监管卓越的承诺，增强了其提供连接战略、技术和人力资本的多学科咨询服务的能力。这些能力与我们组织的全球平台形成互补，并扩大了我们为全球客户创造的价值。”

