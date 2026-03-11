-

Forsee Power électrifie le nouveau tramway de Bozankaya et la nouvelle génération de bus électriques

Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l'expert en systèmes de batteries intelligentes pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que le constructeur turc Bozankaya les a choisis pour deux grands nouveaux programmes de véhicules : le nouveau tramway articulé à 3 sections et la nouvelle génération de bus électriques.

Un nouveau tramway sans caténaire équipé de FORSEE PULSE 26 RAIL

Les développements récents dans le secteur ferroviaire urbain illustrent le rôle croissant des systèmes de stockage d'énergie embarqués dans l'électrification des tramways afin de préserver le paysage urbain, en particulier dans les zones historiques.

Bozankaya lance un nouveau tramway de 20 mètres qui intègre un système de batteries lithium-ion haute capacité permettant une exploitation sans caténaire jusqu'à 20 km. Conçu pour une capacité d'environ 200 passagers et doté d'une architecture 100 % à plancher surélevé, ce véhicule articulé à 3 sections combine l'alimentation conventionnelle par ligne aérienne avec le stockage d'énergie embarqué pour garantir une flexibilité opérationnelle sur les sections électrifiées et non électrifiées du réseau.

Bozankaya a choisi FORSEE PULSE 26 RAIL pour permettre la recharge rapide et offrir l'une des plus longues autonomies sur batteries actuellement réalisées pour un tramway. Cette configuration, composée d'un seul pack et conçue pour le marché ferroviaire très exigeant, démontre les capacités de Forsee Power à fournir des systèmes de batteries avancés permettant d'étendre significativement les capacités des véhicules ferroviaires modernes tout en réduisant la dépendance aux infrastructures fixes d'électrification. La ville de Timișoara en Roumanie a passé une commande initiale de 10 trams dans le cadre de son programme de modernisation des tramways, à livrer à partir du quatrième trimestre 2026.

Bozankaya fait confiance à Forsee Power pour l'ensemble de son portefeuille de bus électriques, ajoutant désormais le système de batterie FORSEE ZEN LFP

En plus du tramway, Bozankaya lance sa troisième génération de bus électriques 100 % à batterie, équipés du système de batteries haute énergie FORSEE ZEN 55 LFP. La nouvelle gamme de bus électriques de 12 et 18 mètres embarquera jusqu'à 659 kWh. Une première commande a déjà été passée.

En 2025, le fournisseur de batteries a équipé la nouvelle génération de trolleybus pantographiques de Bozankaya avec le FORSEE ZEN PLUS pour la recharge d’opportunité (disponible en 4 longueurs : 10, 12, 18 et 25 mètres). La même année, la version 33 mètre du trolleybus a adopté le FORSEE PULSE 15 pour la recharge rapide aux arrêts de bus.

Les packs de batteries Forsee Power pour Bozankaya sont fabriqués à Chasseneuil-du-Poitou, en France. Le Groupe exploite également des usines en Amérique du Nord et en Asie pour répondre à la demande mondiale et aux règles de contenu local exigé dans certaines géographies.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. 5 300 véhicules lourds et 150 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

