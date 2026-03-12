Andersen Consulting stärkt seine Plattform mit dem Kooperationsunternehmen Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Unternehmenstransformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Ambit Iberia, einem Beratungsunternehmen, das auf digitale und regulatorische Lösungen für die Life-Sciences-Branche spezialisiert ist.

Das 2003 gegründete sowie in Spanien ansässige Unternehmen Ambit Iberia bietet integrierte Beratungs-, Technologie- und Personallösungen für Unternehmen aus der Pharma-, Biotechnologie- und Medizinproduktebranche. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, sich wandelnde Qualitäts-, Compliance- sowie regulatorische Standards einzuhalten, und bietet Leistungen in den Bereichen regulatorische Angelegenheiten, Datenintegrität, IT-Systemvalidierung sowie digitale Transformation. Auf Basis von mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung bietet Ambit Iberia zudem Personallösungen und Dienstleistungen für die Besetzung von Führungspositionen an, die Unternehmen mit spezialisierten Fachkräften sowie erfahrenen Führungskräften zusammenbringen und so die Effizienz steigern sowie nachhaltiges Wachstum in einem stark regulierten Umfeld fördern.

„Unser Fokus lag schon immer darauf, spezialisierte Beratungs- und Technologiedienstleistungen bereitzustellen, die Unternehmen aus Pharma, Medizintechnik und Biotechnologie dabei helfen, höchste Qualitäts- und Compliance-Standards zu erfüllen“, sagte Brismark Antoniony Díaz, geschäftsführender Leiter von Ambit Iberia. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ist ein entscheidender Schritt auf diesem Weg und versetzt uns in die Lage, unsere Kompetenzen weltweit auszubauen und Kunden rund um den Globus mit demselben Maß an Exzellenz, Compliance und technischer Expertise zu unterstützen.“

Mark L. Vorsatz, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer von Andersen, ergänzte: „Ambit Iberia steht für die Innovationskraft und Präzision, die in der heutigen Life-Sciences-Branche erforderlich sind. Die Expertise des Unternehmens sowie sein Engagement für regulatorische Exzellenz stärken seine Fähigkeit, multidisziplinäre Beratungsleistungen anzubieten, die Strategie, Technologie und Personal zusammenführen. Diese Fähigkeiten ergänzen die globale Plattform unserer Organisation und erweitern den Mehrwert, den wir Kunden weltweit bieten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Leistungsspektrum in den Bereichen Unternehmensstrategie sowie Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation und Personallösungen bietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global eingebunden und bietet auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit sowie einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitglieds- und Kooperationsunternehmen erstklassige Expertise in den Bereichen Beratung, Steuern, Recht, Bewertung, internationale Mitarbeitermobilität sowie weitere Beratungsleistungen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und erbringt weltweit über ihre Mitglieds- und Kooperationsunternehmen Beratungslösungen.

