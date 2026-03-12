Meiji Seika Pharma lance un essai clinique de phase I en Australie pour évaluer le ME3241, un anticorps agoniste anti-PD-1 découvert dans le cadre d’une recherche collaborative avec la FBRI

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (siège : Chuo-ku, Tokyo, Japon ; Président-directeur général : Toshiaki Nagasato) a annoncé aujourd’hui avoir lancé un essai clinique de phase I sur le ME3241 (code de développement), un anticorps monoclonal agoniste anti-PD-1 découvert dans le cadre d’une recherche collaborative avec la Fondation pour la recherche biomédicale et l’innovation à Kobe (siège social : Kobe, Japon ; président : Shuh Narumiya ; ci-après « FBRI »). L’essai clinique de phase I est conçu comme une étude randomisée, contrôlée par placebo et en double aveugle, dont l’objectif est d’évaluer la sécurité et la tolérance du ME3241 après une dose unique et des doses multiples, ainsi que sa pharmacocinétique et sa pharmacodynamique (ClinicalTrials.gov : NCT07422207).

Le ME3241 a été découvert dans le cadre d’un programme de recherche collaboratif dirigé par le directeur du programme Tasuku Honjo, professeur émérite à l’université de Kyoto. Le PD-1 est une molécule exprimée sur les lymphocytes T activés et d’autres lymphocytes qui supprime les réponses immunitaires. Grâce à cette recherche, Meiji Seika Pharma et FBRI ont identifié les conditions nécessaires pour induire une immunosuppression en stimulant le PD-1 avec des anticorps, et ces résultats ont été publiés dans Science Immunology le 13 janvier 2023. Le ME3241 est un anticorps agoniste anti-PD-1 unique doté d’une activité agoniste PD-1 renforcée et susceptible de faire progresser le développement clinique en tant qu’agent thérapeutique pour les maladies inflammatoires, y compris les maladies auto-immunes causées par des réponses immunitaires excessives.

Meiji Seika Pharma et FBRI poursuivront leur collaboration afin de faire progresser le développement du ME3241 et s’efforceront d’apporter des bénéfices significatifs aux patients atteints de maladies auto-immunes dans les meilleurs délais.

Message de Tasuku Honjo, directeur de programme, président honoraire de la Fondation pour la recherche biomédicale et l’innovation à Kobe (FBRI)

Le lancement de l’essai clinique de phase I d’un traitement contre les maladies auto-immunes par un anticorps agoniste PD-1 est très significatif, car notre découverte marque une étape importante vers une application thérapeutique potentielle pour les maladies humaines.

Cette approche thérapeutique, qui est à l’opposé du traitement anticancéreux largement utilisé utilisant un anticorps antagoniste PD-1, est issue de la recherche fondamentale lancée peu après ma nomination au poste de directeur. Après avoir obtenu des résultats solides sur des modèles animaux, nous avons maintenant atteint le stade clinique.

Si la sécurité est confirmée lors de la phase I, il y a de fortes chances que le programme passe à la phase II pour évaluer l’efficacité, puis à la phase III dans le but d’une mise en œuvre pratique. Je me réjouis sincèrement de cette avancée vers la concrétisation de la vision du Kobe Biomedical Innovation Cluster.

Message de Takeshi Naruse, directeur général adjoint et responsable de la recherche et du développement chez Meiji Seika Pharma

Nous avons mené des recherches collaboratives avec le professeur Tasuku Honjo afin de découvrir et de développer de nouveaux candidats-médicaments pour les maladies inflammatoires, un domaine étroitement lié à l’intérêt particulier de Meiji Seika Pharma pour les maladies infectieuses. Nous sommes heureux de commencer un essai clinique de phase I sur le ME3241, un anticorps agoniste PD-1 unique mis au point grâce à des recherches fondamentales solides menées par le professeur Honjo et ses collègues. Nous allons accélérer le développement du ME3241 et nous efforcer de le mettre à la disposition des patients atteints de maladies auto-immunes dès que possible.

