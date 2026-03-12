Volcafe organiza sus operaciones en Norteamérica bajo su liderazgo directo

WINTERTHUR, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Volcafe, uno de los comerciantes de café verde más destacados del mundo, ha anunciado otro logro importante en el avance de su estrategia de crecimiento, al poner sus actividades en Norteamérica bajo el gobierno corporativo y el liderazgo directos de Volcafe. Todas las operaciones se consolidan en el marco de Volcafe North America y por eso, la región está totalmente integrada en la plataforma global de Volcafe, lo que les ofrece a los clientes una experiencia integrada, experiencia global y acceso directo a la amplia presencia de la empresa en los lugares de origen, su excelencia en investigación y sus capacidades sólidas de gestión del riesgo.

En la actualidad, los clientes ponen el foco cada vez más en la trazabilidad y la sostenibilidad y por eso, Volcafe considera que es fundamental mantener un control completo de la cadena de suministro, desde el agricultor hasta el tostador, garantizando la transparencia y la confiabilidad en cada uno de los pasos.

Esta transición llega tras la conclusión del acuerdo de licencia anterior de Volcafe con Volcafe USA, que ahora se ha transformado en Coastal Commodities y que marca una progresión natural en la estrategia de Volcafe. Ahora, la empresa podrá ofrecer una experiencia al cliente más cohesionada, consistente y de alta calidad en toda la región, al tiempo que consolida la base para el crecimiento futuro.

A partir de ahora, Volcafe North America es el único representante autorizado de las marcas Volcafe, Volcafe Specialty, Volcafe Way, Volcafe Verified y Volcafe Excellence en la región. El ex licenciatario opera ahora de forma independiente con el nombre de Coastal Commodities y ya no representa la marca Volcafe ni su cartera.

"El hecho de que Norteamérica quede bajo el liderazgo directo de Volcafe es un hito importante que ratifica nuestro compromiso con este mercado y nos posiciona para un crecimiento acelerado", aseguró Trishul Mandana, director general de Volcafe. "Gracias a esta transición, podemos ampliar nuestra presencia y prestar un servicio integrado a nuestros socios tostadores, respaldado por la escala de nuestra red de origen, nuestra experiencia en sostenibilidad, nuestra infraestructura de cadena de suministro de clase mundial y la sólida capacidad financiera de Hartree Partners. Proporciona la claridad y la alineación necesarias para generar valor a largo plazo para nuestros clientes en Estados Unidos y Canadá".

Volcafe North America, con el liderazgo del director general regional Jason Cortellini, sigue apoyando a los tostadores con una experiencia regional dedicada, con el aval de la escala y la red global de Volcafe. Volcafe seguirá optimizando la experiencia del cliente y reducirá la complejidad desde el origen hasta el destino, además de responder con mayor agilidad a las necesidades de los tostadores de toda la región.

"Esta estructura consolida la colaboración, agiliza las decisiones y mejora la eficiencia en toda la cadena de valor, con el aval que brindan nuestras relaciones sólidas en los principales países productores de café", explicó Jason Cortellini. "Gracias a la capacidad de investigación mundial, la solidez financiera y la profunda experiencia en el origen de Volcafe, estamos en condiciones de ayudar a los tostadores a adaptarse a un mercado volátil, anticipar las tendencias emergentes y garantizar las soluciones de café verde que necesitarán en los próximos años, realmente mejorando el negocio del café, juntos".

Acerca de Volcafe

Fundada en 1851, Volcafe es una de las principales comercializadoras de café del mundo y se especializa en la adquisición de café verde a nivel mundial, su procesamiento en los países de origen y su distribución a los socios tostadores. Volcafe facilita el acceso a todos los principales orígenes productores de café y suministra granos para más de 66.000 millones de tazas al año. Para saber más sobre Volcafe, visite www.volcafe.com

