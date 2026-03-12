Meiji Seika Pharma start een klinisch onderzoek van Fase I in Australië om ME3241 te evalueren, een anti-PD-1-agonist antilichaam ontdekt via onderzoek in samenwerking met FBRI

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdzetel: Chuo-ku, Tokio, Japan; voorzitter en vertegenwoordigend directeur: Toshiaki Nagasato) maakte vandaag bekend dat het bedrijf een klinische studie van Fase I van ME3241 (ontwikkelingscode) is gestart, een anti-PD-1-agonist monoklonaal antilichaam ontdekt via onderzoek in samenwerking met de FBRI (Foundation for Biomedical Research & Innovation) in Kobe (hoofdzetel: Kobe, Japan; voorzitter: Shuh Narumiya; hierna aangeduid als “FBRI”). De klinische studie van Fase I is ontworpen als een gerandomiseerde, via placebo gecontroleerde dubbelblinde studie, met als doel de veiligheid en de verdraagbaarheid van ME3241 te evalueren na een enkele en meervoudige dosering, evenals de farmacokinetiek en de farmacodynamiek ervan (ClinicalTrials.gov: NCT07422207).

