-

Meiji Seika Pharma start een klinisch onderzoek van Fase I in Australië om ME3241 te evalueren, een anti-PD-1-agonist antilichaam ontdekt via onderzoek in samenwerking met FBRI

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdzetel: Chuo-ku, Tokio, Japan; voorzitter en vertegenwoordigend directeur: Toshiaki Nagasato) maakte vandaag bekend dat het bedrijf een klinische studie van Fase I van ME3241 (ontwikkelingscode) is gestart, een anti-PD-1-agonist monoklonaal antilichaam ontdekt via onderzoek in samenwerking met de FBRI (Foundation for Biomedical Research & Innovation) in Kobe (hoofdzetel: Kobe, Japan; voorzitter: Shuh Narumiya; hierna aangeduid als “FBRI”). De klinische studie van Fase I is ontworpen als een gerandomiseerde, via placebo gecontroleerde dubbelblinde studie, met als doel de veiligheid en de verdraagbaarheid van ME3241 te evalueren na een enkele en meervoudige dosering, evenals de farmacokinetiek en de farmacodynamiek ervan (ClinicalTrials.gov: NCT07422207).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.:
Afd. PR, openbare & externe zaken
E-mail: pr-pharma (gelieve “@meiji.com” achteraan toe te voegen)

FBRI (Foundation for Biomedical Research & Innovation) van Kobe:
Groep PT en strategische planning
E-mail: kbic-pr (gelieve “@fbri-kobe.org” achteraan toe te voegen)

Industry:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.:
Afd. PR, openbare & externe zaken
E-mail: pr-pharma (gelieve “@meiji.com” achteraan toe te voegen)

FBRI (Foundation for Biomedical Research & Innovation) van Kobe:
Groep PT en strategische planning
E-mail: kbic-pr (gelieve “@fbri-kobe.org” achteraan toe te voegen)

More News From Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Samenvatting:   Meiji Seika Pharma’s morcamilast (ME3183) verkreeg van de Europese Commissie de aanwijzing als weesgeneesmiddel voor pustulosis palmoplantaris

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdzetel: Tokio, voorzitter en vertegenwoordigend directeur: Toshiaki Nagasato) maakte vandaag bekend dat morcamilast (voorgestelde algemene internationale benaming (international nonproprietary name - INN); ontwikkelingscode: ME3183), een selectieve PDE4-remmer (fosfodiësterase-4), van de Europese Commissie (EC) de aanwijzing als weesgeneesmiddel heeft verkregen voor de behandeling van pustulosis palmoplantaris (PPP). Pustulosis palmoplan...

Samenvatting: Meiji Seika Pharma gaat samenwerking aan met MBC BioLabs om wereldwijde innovatie op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling te versterken

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio; president en CEO: Toshiaki Nagasato) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met MBC BioLabs, een particuliere organisatie die de ontwikkeling van biotechnologische start-ups in de San Francisco Bay Area in Californië ondersteunt. MBC BioLabs biedt volledig uitgeruste onderzoeksfaciliteiten en een ondersteunende gemeenschap die biotechondernemers helpt om sneller van conc...

Samenvatting: Meiji Seika Pharma investeert in Lyric Bio voor de productie van de volgende generatie humaan immunoglobuline

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio, president: Toshiaki Nagasato) heeft vandaag een strategische aandeleninvestering in Lyric Bio, Inc. (hoofdkantoor: San Carlos, VS, opgericht door Chief Executive Officer: Kayj Shannon en Chief Scientific Officer Melanie Matheu) aangekondigd. Met deze investering wil Meiji Seika Pharma de vroege ontwikkeling van het innovatieve platform van Lyric Bio voor de productie van humaan immunoglobuline (IVIg) versnellen,...
Back to Newsroom