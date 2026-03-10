Ikonisys : Hospitex International signe un accord stratégique de distribution avec Naturneed pour Urine24, renforçant sa présence commerciale sur le marché italien du diagnostic urologique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hospitex International, qui fait partie du groupe Aliko Scientific (Ticker : ALIKO), annonce la signature d’un accord stratégique de distribution avec Naturneed pour la commercialisation en Italie de Urine24, le test innovant non invasif destiné au dépistage précoce du cancer de la vessie.

Présentation de l’accord

L’accord représente une étape commerciale importante pour le Groupe en soutenant l’accélération de la génération de revenus issus de la ligne de produits Urine24 sur le marché italien.

Naturneed est un distributeur italien de longue date spécialisé dans le secteur de l’urologie, disposant d’un réseau commercial dédié de 25 responsables grands comptes et d’une couverture nationale des hôpitaux, cliniques d’urologie et médecins spécialistes. Grâce à ce partenariat, Urine24 bénéficiera d’une stratégie commerciale structurée via notamment une promotion clinique ciblée.

Les termes de l’accord établissent des objectifs minimums requis pour maintenir l’exclusivité de 1 500 unités pour 2026 (phase de démarrage), 15 000 unités pour 2027 et 24 000 unités pour 2028, à un prix de transfert de 58 € par unité.

Renforcement du positionnement sur le marché du diagnostic urologique

Urine24 est un test innovant non invasif basé sur l’urine, conçu pour soutenir la détection précoce du cancer de la vessie en identifiant des signaux cellulaires et des biomarqueurs spécifiques associés à la maladie.

Le cancer de la vessie représente l’une des tumeurs les plus fréquentes des voies urinaires au niveau mondial, avec plus de 570 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, ce qui souligne la forte demande pour des solutions de dépistage précoce et pour l’innovation diagnostique.

En offrant une approche simple basée sur l’analyse d’urine, Urine24 se positionne comme un outil complémentaire dans le parcours diagnostique urologique, facilitant l’identification précoce des patients pouvant nécessiter des investigations cliniques supplémentaires.

Exécution de la stratégie d’expansion commerciale du Groupe

L’accord représente une étape concrète dans la mise en œuvre de la stratégie d’Aliko Scientific Group visant à étendre la commercialisation de ses technologies de diagnostic oncologique grâce à des partenariats de distribution spécialisés et à des infrastructures de vente évolutives.

Par ailleurs, des publications scientifiques dédiées et des communications cliniques sont prévues afin de renforcer la notoriété de la technologie et de soutenir son adoption par les urologues et les professionnels de santé.

Francesco Trisolini, CEO du groupe Aliko Scientific, a déclaré :

« Cet accord représente une étape importante dans le développement commercial de Urine24 et démontre notre capacité à mettre rapidement en place des plateformes de distribution structurées sur des marchés clés. La combinaison du réseau spécialisé en urologie de Naturneed et de la disponibilité nationale en pharmacie constitue une base solide pour accélérer la pénétration du marché et soutenir la stratégie de croissance des revenus du Groupe dans le domaine du diagnostic oncologique. »

Grâce à ce partenariat, Hospitex International et Aliko Scientific continuent de renforcer leur positionnement en tant qu’acteur intégré dans le secteur du diagnostic oncologique, tout en développant la commercialisation internationale de technologies diagnostiques propriétaires.

À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.