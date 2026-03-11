Andersen Global透過新增合作公司Bravura擴大非洲業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與Bravura簽署合作協議，強化其在非洲的業務布局。Bravura是一家首屈一指的獨立稅務和財務顧問公司，總部位於南非和納米比亞。

Bravura成立於1999年，為該地區的上市公司、私人公司、企業家和高淨值家庭提供稅務和財務顧問解決方案。Bravura將深厚的財務專業知識與創業思維相結合，提供能夠創造價值的客製化策略。該公司的跨領域團隊致力於提供購併、募資、企業重整和繼承規劃方面的顧問服務。此外，該公司還提供稅務和會計策略、國際稅務架構、全球人員流動和外匯管制法規遵循解決方案。

Bravura業務發展負責人Ian Matthews表示：「在Bravura，我們致力於重新定義產業標準，並提供客製化、以結果為導向的解決方案，為客戶創造持久價值。我們與Andersen Global的合作使我們能夠利用其龐大的平台，與全球專業人士建立合作關係，他們和我們一樣擁有對於卓越、誠信和績效的堅定承諾。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Bravura的卓越業績記錄和前瞻性思維使其成為我們平台的寶貴補充。該公司深厚的專業知識和對當地市場的瞭解，與我們在非洲的服務能力相輔相成，並強化了我們為該地區乃至全球客戶提供順暢、跨領域解決方案的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。