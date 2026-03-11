-

Andersen Global透過新增合作公司Bravura擴大非洲業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與Bravura簽署合作協議，強化其在非洲的業務布局。Bravura是一家首屈一指的獨立稅務和財務顧問公司，總部位於南非和納米比亞。

Bravura成立於1999年，為該地區的上市公司、私人公司、企業家和高淨值家庭提供稅務和財務顧問解決方案。Bravura將深厚的財務專業知識與創業思維相結合，提供能夠創造價值的客製化策略。該公司的跨領域團隊致力於提供購併、募資、企業重整和繼承規劃方面的顧問服務。此外，該公司還提供稅務和會計策略、國際稅務架構、全球人員流動和外匯管制法規遵循解決方案。

Bravura業務發展負責人Ian Matthews表示：「在Bravura，我們致力於重新定義產業標準，並提供客製化、以結果為導向的解決方案，為客戶創造持久價值。我們與Andersen Global的合作使我們能夠利用其龐大的平台，與全球專業人士建立合作關係，他們和我們一樣擁有對於卓越、誠信和績效的堅定承諾。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Bravura的卓越業績記錄和前瞻性思維使其成為我們平台的寶貴補充。該公司深厚的專業知識和對當地市場的瞭解，與我們在非洲的服務能力相輔相成，並強化了我們為該地區乃至全球客戶提供順暢、跨領域解決方案的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global透過新增合作法律事務所Parlee McLaws擴大加拿大業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過新增合作法律事務所Parlee McLaws LLP擴大其在加拿大的業務布局，為公司在該國的現有平台增添了互補的法律服務能力。 Parlee McLaws成立於1883年，提供廣泛的法律服務，包括公司法和商法、證券法、訴訟、房地產、勞工和就業、智慧財產權、能源、破產、行政法和線上品牌保護。該法律事務所在埃德蒙頓和卡加立設有辦事處，以提供實用、客戶至上的解決方案而著稱，這些解決方案經過量身打造，可滿足各產業企業和個人的需求。 Parlee McLaws董事總經理Jerri L. Cairns表示：「我們與Andersen Global的合作讓我們的客戶能夠使用更廣泛的全球資源，同時保持本所代表性的個人化服務和深厚的區域專業知識。我們期待攜手合作，提供綜合解決方案，以因應客戶在當今快速發展的商業環境中面臨的複雜挑戰。」 Andersen全球董事長和執行長Mark L. Vorsatz表示：「Parlee McLaws是一家在亞伯達省擁有悠久歷史且備受推崇的法律事務所。他們高度專注於服務中階市...

Andersen Global透過新增成員公司強化全球人才流動服務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過新增成員公司Exactio強化其在瑞士的布局，提升全球人才流動服務能力，並進一步完善其整合式、多領域的專業服務模式。 Exactio為全球性企業和國際流動人士提供客製化的全球人才流動顧問與法規遵循服務。該公司經驗豐富的團隊就瑞士和國際稅務、社會保障、退休金、薪資和移民事務提供專業建議，協助企業處理複雜的雇主義務，同時確保提供順暢、符合法規的全球人才流動體驗。Exactio致力於瞭解每位客戶的獨特需求，在每一次合作中以務實、人性化的方式提供及時、可行的解決方案。 Exactio執行合夥人Per Melberg表示：「在Exactio，我們致力於提供個人化、切實、及時的解決方案，讓客戶能夠自信因應複雜的全球人才流動事務。成為Andersen Global成員公司，提升了我們提供順暢跨境支援的能力，將我們的客戶與值得信賴的全球平台相連，同時進一步踐行我們客戶至上的服務承諾與卓越法規遵循標準。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Exactio加入成為成員公...

Andersen Global新增合作公司Pi Advisory

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與Pi Advisory簽署合作協議，強化其在非洲地區的業務能力。Pi Advisory是一家總部位於安哥拉的財務顧問公司，在莫三比克和葡萄牙設有分支機搆。 Pi Advisory提供全方位服務，包括全流程稅務服務、業務支援和外包、財務顧問，以及各類企業服務，協助客戶處理從新設企業實體到遵守當地稅務法規等各項事務。該公司將環境、社會和公司治理(ESG)原則融入業務經營，體現出其對永續商業實務的承諾。 Pi Advisory合夥人António Amaral Correia表示：「此次合作強化了我們為客戶提供複雜跨境業務支援的能力。透過和Andersen Global合作，我們能夠提供滿足葡語市場及其他地區客戶不斷變化需求的解決方案。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Pi Advisory廣泛的專業能力和區域洞察強化了我們的全球平台。他們對客戶服務和永續成長的專注與我們的價值觀高度契合，使我們能夠為客戶提供順暢銜接的優質服務。」 Andersen...
Back to Newsroom