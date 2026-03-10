United UATP, con tecnología de TreviPay, expande su programa de facturación de viajes corporativos a nuevos mercados globales

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, la red global que permite a las organizaciones simplificar los procesos de pago y ampliar sus capacidades de pago, anunció hoy la expansión del programa de facturación UATP gratuito de United Airlines (“United UATP”), con tecnología de TreviPay, a Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Esta expansión abre nuevas oportunidades para que clientes corporativos y agencias turísticas en esas regiones accedan a los beneficios de United UATP, incluida la conciliación de gastos de viaje optimizada y gratuita.

