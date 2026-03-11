Svante et Integrated Packaging Company font avancer un projet américain d’élimination du dioxyde de carbone biogénique vers le stade de la faisabilité

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (« Svante ») a annoncé aujourd’hui que son projet de bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS) dans une usine de papier du sud-est des États-Unis était entré dans la phase d’étude de faisabilité. Ce projet est développé en partenariat avec une entreprise d’emballage durable, à la suite d’une sélection approfondie et d’une étude de préfaisabilité menées dans plusieurs de ses usines.

Au cours de la phase d’étude de faisabilité, les entreprises réaliseront les activités d’ingénierie et de conception supplémentaires, calculeront les estimations des coûts et des délais, et procéderont aux évaluations des risques nécessaires pour évaluer la viabilité commerciale du projet, avant une future étude d’ingénierie devant mener à la décision finale d’investissement (final investment decision, FID). La filiale de Svante, Svante Development Inc., participe à l’investissement dans le cadre de cette phase, en collaboration avec le propriétaire de l’usine.

Le projet vise à capter et à stocker de manière permanente les plus de 500 000 tonnes par an de CO₂ biogénique générées par les activités de l’usine. La fibre de biomasse utilisée sur le site provient de forêts gérées de manière durable. Les crédits carbone (CDR) qui en résulteront répondront aux normes de surveillance, de reporting et de vérification (MRV) en vigueur et pourront être vendus à des organisations qui souhaitent régulariser leurs émissions de scope 1 et de scope 2.

« Faire avancer ce travail jusqu’au stade de la faisabilité nous fournira les informations dont nous avons besoin pour évaluer les coûts, la stratégie d’exécution du projet ainsi que les exigences de l’usine en termes d’intégration », a déclaré Scott Gardner, président de Svante Development Inc. « Cela s’aligne également sur les progrès réalisés en matière d’infrastructures de stockage du CO₂ dans la région, qui sont un élément indispensable de tout projet BECCS intégré. »

Le projet s’appuiera sur la technologie avancée de captage et d’élimination du carbone par sorption solide mise au point par Svante. Cette technologie comprend des contacteurs rotatifs et des filtres nanotechnologiques recouverts d’un sorbant solide conçu pour capter sélectivement le CO₂ présent dans les gaz industriels de fumée de post-combustion.

Considérations et éléments supplémentaires relatifs à la conception du projet :

Récupération de la chaleur et de l’eau résiduelles afin de réduire la consommation supplémentaire d’énergie et d’eau ;

afin de réduire la consommation supplémentaire d’énergie et d’eau ; Stockage géologique permanent et sûr du CO 2 conformément aux exigences de la région de la côte américaine du golfe du Mexique, qui a établi un cadre réglementaire de catégorie VI et défini les formations souterraines appropriées ;

conformément aux exigences de la région de la côte américaine du golfe du Mexique, qui a établi un cadre réglementaire de catégorie VI et défini les formations souterraines appropriées ; Matériaux de captage du CO 2 respectueux de l’environnement, générant aucune émission chimique secondaire et conçus pour être recyclables.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives menées actuellement par Svante dans le secteur des pâtes et papiers pour développer des projets BECCS permettant de capter du carbone biogénique à grande échelle.

###

À propos de Svante

Svante est une société intégrée de gestion du carbone dont le siège social est basé à Vancouver, au Canada. L’entreprise conçoit des filtres nanotechnologiques et des contacteurs rotatifs modulaires qui captent et extraient le CO 2 des émissions industrielles et de l’air de manière écoresponsable. La société fabrique des filtres pour le captage direct de l’air et d’autres formes de séparation des gaz, et développe des projets de captage et de stockage du carbone, de la source au puits. Svante figure au palmarès 2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame et dans la liste 2025 des meilleures entreprises de greentech établie par TIME & Statista. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.svanteinc.com.

