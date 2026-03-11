Svante与综合包装公司推进美国生物源二氧化碳去除项目至可行性阶段

温哥华市，不列颠哥伦比亚省--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc.（简称“Svante”）今日宣布，其在美国东南部某造纸厂推进的生物能源与碳捕获和封存（BECCS）项目已推进至可行性研究阶段。该项目与一家综合性可持续包装企业合作开发，此前已在该合作伙伴的多家工厂完成了全面筛选和预可行性研究。

在可行性研究阶段，相关企业将完成进一步的工程设计工作、成本进度估算及风险评估，以评估项目商业可行性，为后续工程研究及最终投资决策（FID）奠定基础。Svante旗下子公司Svante Development Inc.正与该造纸厂业主共同投资此阶段工作。

该项目旨在捕获并永久封存造纸厂运营过程中产生的超过50万吨生物源二氧化碳。现场使用的生物质纤维原料均来自可持续管理的森林。由此产生的二氧化碳去除（CDR）信用额将符合既定的监测、报告和核查（MRV）标准，并计划出售给致力于解决其范围1和范围2排放的组织。

Svante Development Inc.总裁Scott Gardner表示，“推进这项工作进入可行性阶段，将为我们评估成本、项目执行策略及工厂集成要求提供必要信息。此举也与该地区二氧化碳储存基础设施的进展相契合，而该基础设施是任何集成式BECCS项目不可或缺的组成部分。”

该项目将采用Svante先进的固体吸附剂碳捕获与清除技术，配备旋转接触器设备和涂覆固体吸附剂的纳米工程过滤器，从而在工业燃烧后烟气中选择性捕获二氧化碳。

其他项目设计要素及考虑因素包括：

回收余热和废水 以减少额外的能源和水资源需求。

以减少额外的能源和水资源需求。 开展永久、安全的二氧化碳地质封存项目 （在美国墨西哥湾沿岸地区），该地区已建立了成熟的Class VI（六级）许可框架，并拥有适宜的地下地质构造。

（在美国墨西哥湾沿岸地区），该地区已建立了成熟的Class VI（六级）许可框架，并拥有适宜的地下地质构造。 采用环保型二氧化碳捕集材料 ， 不产生任何二次化学排放且设计上可回收利用。

该项目是Svante在造纸行业推进的多个项目之一，旨在开发生物能源与碳捕获和封存（BECCS）项目，从而实现大规模生物源碳移除。

###

关于Svante

Svante是一家总部位于加拿大温哥华的综合碳管理公司。该公司生产纳米工程过滤器和模块化旋转接触器设备，能够以环保的方式从工业排放物和空气中捕获并去除二氧化碳。 该公司生产用于直接空气捕获及其他气体分离过程的过滤器，并开发从源头到封存地点的全链条碳捕获与封存项目。公司荣获“2025年全球清洁技术100强名人堂”（2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame）称号，并入选《时代周刊》与Statista联合评选的“2025年度顶尖绿色科技公司”（Top Greentech Companies of 2025）榜单。要了解更多信息，请访问www.svanteinc.com。

