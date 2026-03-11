-

Svante与综合包装公司推进美国生物源二氧化碳去除项目至可行性阶段

  • 生物能源与碳捕获和封存（BECCS）项目旨在每年从美国某造纸厂的回收锅炉中清除超过50万吨的生物源二氧化碳排放
  • Svante Development Inc.正通过共同投资推进该项目
  • 该项目将产生高质量的二氧化碳去除（CDR）信用额，面向自愿碳市场（VCM）买家进行销售。
original

温哥华市，不列颠哥伦比亚省--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc.（简称“Svante”）今日宣布，其在美国东南部某造纸厂推进的生物能源与碳捕获和封存（BECCS）项目已推进至可行性研究阶段。该项目与一家综合性可持续包装企业合作开发，此前已在该合作伙伴的多家工厂完成了全面筛选和预可行性研究。

在可行性研究阶段，相关企业将完成进一步的工程设计工作、成本进度估算及风险评估，以评估项目商业可行性，为后续工程研究及最终投资决策（FID）奠定基础。Svante旗下子公司Svante Development Inc.正与该造纸厂业主共同投资此阶段工作。

该项目旨在捕获并永久封存造纸厂运营过程中产生的超过50万吨生物源二氧化碳。现场使用的生物质纤维原料均来自可持续管理的森林。由此产生的二氧化碳去除（CDR）信用额将符合既定的监测、报告和核查（MRV）标准，并计划出售给致力于解决其范围1和范围2排放的组织。

Svante Development Inc.总裁Scott Gardner表示，“推进这项工作进入可行性阶段，将为我们评估成本、项目执行策略及工厂集成要求提供必要信息。此举也与该地区二氧化碳储存基础设施的进展相契合，而该基础设施是任何集成式BECCS项目不可或缺的组成部分。”

该项目将采用Svante先进的固体吸附剂碳捕获与清除技术，配备旋转接触器设备和涂覆固体吸附剂的纳米工程过滤器，从而在工业燃烧后烟气中选择性捕获二氧化碳。

其他项目设计要素及考虑因素包括：

  • 回收余热和废水以减少额外的能源和水资源需求。
  • 开展永久、安全的二氧化碳地质封存项目 （在美国墨西哥湾沿岸地区），该地区已建立了成熟的Class VI（六级）许可框架，并拥有适宜的地下地质构造。
  • 采用环保型二氧化碳捕集材料 ， 不产生任何二次化学排放且设计上可回收利用。

该项目是Svante在造纸行业推进的多个项目之一，旨在开发生物能源与碳捕获和封存（BECCS）项目，从而实现大规模生物源碳移除。

###

关于Svante
Svante是一家总部位于加拿大温哥华的综合碳管理公司。该公司生产纳米工程过滤器和模块化旋转接触器设备，能够以环保的方式从工业排放物和空气中捕获并去除二氧化碳。 该公司生产用于直接空气捕获及其他气体分离过程的过滤器，并开发从源头到封存地点的全链条碳捕获与封存项目。公司荣获“2025年全球清洁技术100强名人堂”（2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame）称号，并入选《时代周刊》与Statista联合评选的“2025年度顶尖绿色科技公司”（Top Greentech Companies of 2025）榜单。要了解更多信息，请访问www.svanteinc.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系方式：
Colleen Nitta
市场营销与传播总监
cnitta@svanteinc.com

Industry:

Svante Technologies Inc.

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系方式：
Colleen Nitta
市场营销与传播总监
cnitta@svanteinc.com

More News From Svante Technologies Inc.

Svante收购二氧化碳去除项目开发商Carbon Alpha Corp.

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 & 阿尔伯塔省卡尔加里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 碳管理技术领域的领先企业Svante Technologies Inc.（Svante）与总部位于卡尔加里的Carbon Alpha Corporation（Carbon Alpha）今日联合宣布，Svante已完成对Carbon Alpha及其相关子公司的收购。此次收购涵盖Carbon Alpha Development Corp.，以及其在North Star Carbon Solutions Corp.和North Star Carbon Solutions Limited Partnership中的持股权益。上述实体为加拿大西部碳捕集与封存（CCS）项目的开发主体。随着本次交易完成，Carbon Alpha旗下旗舰项目North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage（BECCS）项目正式纳入Svante的业务版图。该项目由Carbon Alpha与萨斯喀彻温省Meadow Lake Tribal Council（MLTC）...

Svante与Södra联合启动欧盟碳捕获试点项目，推动生物源二氧化碳利用技术发展

瑞典韦罗市、不列颠哥伦比亚省温哥华市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球固体吸附剂碳捕集与封存解决方案领先企业Svante Technologies Inc.（“Svante”）荣幸宣布，瑞典最大的森林业主协会Södra已决定将于2026年初在维罗工业园区测试其碳捕集技术，并评估未来实现大规模碳捕集的可行性。 该试点项目标志着Svante在欧盟林业领域的首次技术落地，为制浆造纸行业实现生物源碳捕集规模化迈出关键一步。通过采用Svante专利固体吸附剂过滤器，该项目将评估该技术在Södra制浆过程中捕集生物源二氧化碳排放的效能，旨在开拓新型循环价值链，助力瑞典实现气候目标。 迈向循环生物经济的战略举措 Södra的制浆过程会产生生物源二氧化碳，这种可再生碳源在食品、水净化、化工制造和电子燃料等领域具有应用潜力。该试点项目通过捕集和提纯二氧化碳，旨在开拓新的收入来源，提升森林原材料价值，同时无需增加采伐量。 “碳捕集已不再仅限于减排范畴，更关乎资源效率和气候友好型创新。”Svante Solutions & Digital Services业务部总裁Ma...

Svante庆祝成立18周年，以2025年度重大里程碑庆祝碳管理创新之旅

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc.（以下简称“Svante”），全球领先的碳捕集与去除解决方案供应商，本月迎来成立18周年，庆祝公司在工业碳管理技术领域近二十年的开创性成就。2025年堪称Svante发展历程中最具变革意义的一年，公司以勇于创新的精神和前瞻性的战略合作，推动多项重大突破——其中最具里程碑意义的，是全球首座采用固体吸附剂技术的碳捕集与去除滤芯商业化制造工厂正式投产。 Svante成立于2007年，秉持着“重塑全球二氧化碳排放管理方式”的愿景，现已发展成为全球碳管理产业的中坚力量。2025年，公司这一愿景迎来了历史性飞跃——位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的Redwood工厂正式启用。这座占地14.1万平方英尺的碳捕集与去除卓越中心，是全球首座同类制造设施，专为批量生产基于固体吸附剂的滤芯而设计，每年可实现高达1,000万吨二氧化碳的捕集能力，相当于减少约270万辆燃油汽车的年度排放量。 “今年，我们不仅是在庆祝过去的成就，更以行动宣示：Svante已经整装待发，迈向商业化阶段...
Back to Newsroom