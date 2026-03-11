Svante en een geïntegreerd verpakkingsbedrijf brengen een biogeen CDR-project in de V.S. naar uitvoerbaarheid

VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”) maakte vandaag bekend dat haar BECCS-project (bio-energie gecombineerd met CO 2-afvang en -opslag) in een papierfabriek in het zuidoosten van de V.S. vorderingen maakt en in de fase van de uitvoerbaarheidsstudie is. Het project wordt ontwikkeld in partnerschap met een geïntegreerd duurzaam verpakkingsbedrijf, na een uitgebreide screening en inleidende uitvoerbaarheidsstudie gevoerd bij verschillende fabrieken van de partner.

