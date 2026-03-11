-

Svante en een geïntegreerd verpakkingsbedrijf brengen een biogeen CDR-project in de V.S. naar uitvoerbaarheid

  • Het BECCS-project (bio-energie gecombineerd met CO 2-afvang en -opslag) beoogt om per jaar meer dan 500.000 ton biogene CO2-uitstoot afkomstig van een terugwinningsketel in een papierfabriek in de V.S. te verwijderen
  • Svante Development Inc. is mede-investeerder om het project vooruit te helpen
  • Het project zal kwaliteitsvolle CDR-credits (carbon dioxide removal credits = koolstofkredieten) genereren die aan CVM-kopers (Voluntary Carbon Market) kunnen worden verkocht.
VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”) maakte vandaag bekend dat haar BECCS-project (bio-energie gecombineerd met CO 2-afvang en -opslag) in een papierfabriek in het zuidoosten van de V.S. vorderingen maakt en in de fase van de uitvoerbaarheidsstudie is. Het project wordt ontwikkeld in partnerschap met een geïntegreerd duurzaam verpakkingsbedrijf, na een uitgebreide screening en inleidende uitvoerbaarheidsstudie gevoerd bij verschillende fabrieken van de partner.

