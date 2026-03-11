アンダーセン・グローバル、Bravuraとの協業によりアフリカでのプレゼンスを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、南アフリカとナミビアに拠点を置く独立系の大手税務・財務アドバイザリー企業であるBravuraとの協業契約を通じて、アフリカでのプレゼンスを強化します。

1999年に設立されたBravuraは、同地域の上場企業や非上場企業、起業家、富裕層ファミリーに対し、税務および財務アドバイザリー・ソリューションを提供しています。Bravuraは、深い金融専門知識と起業家精神を兼ね備え、価値創出を推進するためのオーダーメイドの戦略を提供しています。同社の多分野にわたる専門チームは、M&A、資金調達、企業再編、事業承継計画に関するアドバイザリーサービスを提供しています。さらに、税務および会計戦略、国際税務ストラクチャリング、グローバルモビリティー、為替管理規制へのコンプライアンスなどのソリューションも提供しています。

Bravuraの事業開発責任者であるイアン・マシューズ氏は、次のように述べています。「Bravuraでは、業界の基準を再定義し、顧客に持続的な価値をもたらす成果志向のオーダーメイド型ソリューションの提供に取り組んでいます。アンダーセン・グローバルとの協業により、同社の広範なプラットフォームを活用できるようになるとともに、卓越性、誠実性、そして高い成果への揺るぎないコミットメントを共有する世界中の専門家と協働関係を築くことが可能になります。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボーサッツは次のように述べています。「Bravuraは確かな実績と先進的なアプローチを備えており、当社のプラットフォームにとって価値ある存在となります。同社の深い専門知識と現地市場に関する知見は、アフリカにおける当社の能力を補完し、同地域および世界中のクライアントに対して、シームレスで多分野にわたるソリューションを提供する当社の力をさらに強化します。」

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される、法的に独立したメンバーファームによる国際的な協会です。2013年に米国のメンバーファームであるAndersen Tax LLCによって設立され、現在では世界で50,000人以上の専門家を擁し、メンバーファームおよび協力ファームを通じて1,000以上の拠点で展開しています。

