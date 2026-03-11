Verifone et Thales simplifient la connectivité mondiale des terminaux de paiement

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--En s’appuyant sur la plateforme de gestion eSIM de Thales, Verifone supprime le besoin de cartes SIM amovibles et spécifiques à chaque pays. Les fabricants et les fournisseurs de services peuvent ainsi réduire considérablement la complexité opérationnelle liée au déploiement de terminaux dans plusieurs régions du monde.

Au cœur de ce partenariat se trouve l’expertise de Thales dans la gestion de l’eSIM pour les objets connectés à grande échelle. La solution permet d’activer et de gérer à distance la connectivité des appareils, conformément aux dernières spécifications internationales pour l’Internet des objets.

Ces standards garantissent une gestion sécurisée et interopérable des profils de connectivité, permettant de déployer des équipements partout dans le monde tout en conservant la possibilité de choisir les opérateurs locaux les plus adaptés.

Pour Verifone, cette approche transforme la fabrication et la logistique. Les terminaux peuvent être produits selon une configuration unique, puis expédiés dans n’importe quel pays avant d’être activés à distance une fois installés. Ce modèle simplifie les chaînes d’approvisionnement, accélère la mise sur le marché et renforce la résilience des déploiements à grande échelle.

Pour les commerçants et les fournisseurs de services de paiement, la connectivité eSIM intégrée garantit des communications fiables et sécurisées pour les transactions, tout en réduisant les contraintes d’installation et les coûts de maintenance.

La connectivité devient ainsi une fonctionnalité numérique intégrée au terminal, plutôt qu’un composant physique à gérer.

« Chez Verifone, notre priorité est de simplifier le déploiement et la gestion des terminaux de paiement à l’échelle mondiale », déclare Ryan Ahern, Vice-Président, stratégie produits matériels mondiaux chez Verifone. « En intégrant directement la technologie eSIM de Thales dans nos terminaux, nous supprimons la nécessité de cartes SIM amovibles et de versions spécifiques à chaque pays. Cela permet des déploiements plus rapides, une production simplifiée et une connectivité sécurisée, gérée à distance dès le premier jour. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Verifone pour simplifier la connectivité de l’écosystème des paiements », ajoute Eva Rudin, Vice-Présidente Mobile Connectivity Solutions chez Thales. « Notre technologie eSIM et notre plateforme de gestion éliminent la complexité des déploiements internationaux et de la fabrication, permettant aux entreprises de connecter leurs appareils de manière sécurisée, efficace et durable. »

Par ce partenariat, Thales et Verifone réaffirment leur engagement commun en faveur de l’innovation, de la sécurité et de la simplicité, au service de l’évolution des infrastructures de paiement connectées à travers le monde.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros.

À propos de Verifone

Verifone est un leader mondial des technologies de paiement, reconnu par les plus grandes marques internationales. Verifone alimente le réseau de paiement illimité, permettant des expériences commerciales distinctives pour les commerçants, les entreprises fintech et les institutions financières, où que se fasse le commerce. En associant une plateforme flexible, un écosystème ouvert de plus de 2 500 intégrations et quatre décennies d’expertise dans les paiements, Verifone simplifie la complexité des transactions et élargit les possibilités sur tous les canaux de paiement.