Il ballerino teenager cinese sponsorizzato da Xtep vince il Campionato mondiale ai Juste Debout Street Dance World Finals
PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Xtep, noto marchio cinese di abbigliamento sportivo, è fiera di annunciare che i ballerini teenager cinesi sponsorizzati da Xtep si sono esibiti in una performance elettrizzante ai Juste Debout Street Dance World Finals, che si sono svolti a Parigi domenica 8 marzo 2026, aggiudicandosi il primo posto in classifica e mostrando una fusione unica di cultura tradizionale cinese e street dance moderna.
Li Yongqiu, un quattordicenne originario del comune di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha fatto la storia vincendo la Global Championship nel Junior Dance Tour, diventando il terzo ballerino cinese a raggiungere questo traguardo. La sua energia esplosiva e la maestria tecnica, raffinata con anni di allenamento che integra elementi del Kung-fu, ha incantato sia i giudici che il pubblico.
