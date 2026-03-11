Der von Xtep gesponserte chinesische Teenager-Tänzer gewinnt die Weltmeisterschaft bei den Juste Debout Street Dance World Finals

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Xtep, eine bekannte Sportbekleidungsmarke aus China, gab bekannt, dass die von Xtep gesponserten chinesischen Teenager-Tänzer am Sonntag, dem 8. März 2026, bei den Juste Debout Street Dance World Finals in Paris eine beeindruckende Darbietung präsentierten, den ersten Platz belegten und eine einzigartige Fusion aus traditioneller chinesischer Kultur und modernem Street Dance vorführten.

Li Yongqiu, ein 14-jähriger Junge aus der südwestchinesischen Stadt Chongqing, schrieb Geschichte, indem er die Weltmeisterschaft der Junior Dance Tour gewann und damit als dritter chinesischer Tänzer dieses Kunststück vollbrachte. Seine explosive Kraft und technische Meisterschaft, die er durch jahrelanges Training mit Kung-Fu-Elementen perfektioniert hat, beeindruckten sowohl die Jury als auch das Publikum.

Der Erfolg der chinesischen Delegation endete jedoch nicht damit. Zhang Xinlan und Zhang Chuyi sicherten sich einen Platz unter den Top 8 in der Kategorie „Popping Adult Division“, während Liu Yangjunmiao ebenfalls die Top 8 in der „Junior Dance Tour“ erreichte.

Hinter ihren Erfolgen verbirgt sich ein reichhaltiges kulturelles Erbe. Lis Bewegungen verbinden Kampfsporttechniken mit Streetdance-Rhythmen, während Liu sich vom legendären Nezha inspirieren lässt – dem mythischen Kriegerjungen aus seiner Heimatstadt in Sichuan. Die Tänzer trugen auch Segnungen aus einer tausendjährigen Tradition mit sich, wobei ihre Kostüme mit Shu-Brokat-Motiven verziert waren.

„Durch die Kampfkünste, die ich erlernt habe, habe ich die chinesische Kultur verstanden und gelernt, diese Kraft in meinen Tanz einfließen zu lassen“, erklärte Li nach seinem Sieg.

Der Erfolg der jungen Tänzer repräsentiert eine neue Generation, die Chinas kulturelle Traditionen selbstbewusst mit zeitgenössischen Trends verbindet, Grenzen überschreitet und jugendliche Energie auf der Weltbühne ausstrahlt.

Xtep, der Sponsor, erklärte, dass das Design der Kleidung auch eine besondere Bedeutung habe.

„Diese jungen chinesischen Streetdancer nach Paris zu begleiten, war ein Segen, der vor tausend Jahren seinen Ursprung hatte“, erklärte Huang Ping, Förderer der chinesischen Shu-Brokat-Kultur. „Da sie China repräsentieren, habe ich traditionelle chinesische Kulturelemente in das Design ihrer Bühnenoutfits integriert.“

