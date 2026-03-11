Svante e Integrated Packaging Company levam projeto de CDR biogênico nos EUA à fase de viabilidade

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--A Svante Technologies Inc. (“Svante”) anunciou hoje que seu projeto de bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS) em uma fábrica de papel no sudeste dos Estados Unidos avançou para a fase de estudo de viabilidade. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com uma empresa integrada de embalagens sustentáveis, após um amplo processo de triagem e um estudo de pré-viabilidade realizado em várias unidades industriais do parceiro.

Durante a fase de estudo de viabilidade, as empresas realizarão atividades adicionais de engenharia e projeto, além de estimativas de custos e cronograma e avaliações de risco necessárias para avaliar a viabilidade comercial antes de um futuro estudo de engenharia, que levará à decisão final de investimento (FID). A subsidiária da Svante, a Svante Development Inc., está coinvestindo nesta fase juntamente com o proprietário da fábrica.

O projeto foi concebido para capturar e armazenar permanentemente mais de 500.000 toneladas por ano de CO₂ biogênico gerado nas operações da fábrica. A fibra de biomassa utilizada no local é proveniente de florestas manejadas de forma sustentável. Os créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) resultantes atenderão a padrões estabelecidos de monitoramento, reporte e verificação (MRV) e destinam-se à venda para organizações que buscam lidar com suas emissões de Escopo 1 e Escopo 2.

“Levar este trabalho à fase de viabilidade nos fornece as informações necessárias para avaliar custos, estratégia de execução do projeto e requisitos de integração da planta”, afirmou Scott Gardner, presidente da Svante Development Inc. “Isso também está alinhado ao avanço da infraestrutura de armazenamento de CO₂ na região, que é um componente necessário de qualquer projeto BECCS integrado.”

O projeto utilizará a tecnologia avançada de captura e remoção de carbono por sorventes sólidos da Svante, que inclui máquinas de contato rotativo e filtros nanoengenheirados revestidos com sorventes sólidos, projetados para capturar seletivamente o CO₂ dos gases de exaustão industriais pós-combustão.

Outros elementos e considerações de projeto incluem:

Recuperação de calor residual e de água para reduzir a demanda adicional por energia e recursos hídricos.

para reduzir a demanda adicional por energia e recursos hídricos. Armazenamento geológico permanente e seguro de CO₂, previsto na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos, que conta com estruturas de licenciamento Classe VI estabelecidas e formações geológicas subterrâneas adequadas.

na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos, que conta com estruturas de licenciamento Classe VI estabelecidas e formações geológicas subterrâneas adequadas. Materiais de captura de CO₂ ambientalmente responsáveis, que não geram emissões químicas secundárias e são projetados para serem recicláveis.

Este projeto é um dos vários esforços em andamento da Svante no setor de celulose e papel para desenvolver projetos de BECCS como caminho para a remoção de carbono biogênico em larga escala.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa integrada de gestão de carbono, com sede em Vancouver, Canadá. A empresa produz filtros nanoengenheirados e máquinas modulares de contato rotativo que capturam e removem CO₂ 2 de forma ambientalmente responsável de emissões industriais e do ar. A empresa fabrica filtros para captura direta de ar (Direct Air Capture) e outras separações de gases, além de desenvolver projetos de captura e armazenamento de carbono do ponto de emissão ao armazenamento final. A empresa integra o Global Cleantech 100 Hall of Fame de 2025 e a lista Top Greentech Companies of 2025, da TIME e da Statista. Para mais informações, visite www.svanteinc.com.

