Verifone und Thales ermöglichen nahtlose globale Konnektivität für Zahlungsterminals

MEUDON, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Im Zentrum dieser Partnerschaft steht die führende Rolle von Thales beim eSIM-Management für vernetzte Geräte in großem Maßstab. Damit lässt sich Konnektivität im Einklang mit den neuesten GSMA-SGP.32-IoT-Spezifikationen per Fernzugriff bereitstellen und verwalten. Diese Standards unterstützen die sichere und interoperable Verwaltung von Konnektivitätsprofilen. So können Geräte weltweit eingesetzt werden, während die volle Kontrolle über die Auswahl lokaler Konnektivitätsoptionen erhalten bleibt.

Für Verifone verändert dieser Ansatz Fertigung und Logistik grundlegend. Geräte können in einer einzigen standardisierten Konfiguration hergestellt, weltweit versendet sowie nach der Inbetriebnahme aus der Ferne aktiviert werden. Das verschlankt Lieferketten, verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung und erhöht die Widerstandsfähigkeit in einem Umfeld, in dem Agilität und Skalierbarkeit entscheidend sind.

Für Händler und Zahlungsdienstleister sorgt die integrierte eSIM-Konnektivität bei Zahlungstransaktionen für zuverlässige, sichere sowie durchgängig verfügbare Kommunikation und senkt zugleich Installationsaufwand sowie Wartungskosten. Konnektivität wird damit zu einer integrierten digitalen Funktion statt zu einer Abhängigkeit von physischen Komponenten.

„Bei Verifone konzentrieren wir uns darauf, die weltweite Bereitstellung und Verwaltung von Zahlungsgeräten zu vereinfachen“, sagte Ryan Ahern, Bereichsleiter für globale Hardware-Produktstrategie bei Verifone. „Indem wir die eSIM-Technologie von Thales direkt in unsere Terminals integrieren, machen wir wechselbare SIM-Karten sowie länderspezifische Varianten überflüssig. Das bedeutet, dass die Bereitstellung schneller erfolgt, die Fertigung verschlankt wird und die Konnektivität vom ersten Tag an sicher sowie aus der Ferne verwaltet werden kann.“

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Verifone, mit der wir die Konnektivität im Zahlungsökosystem vereinfachen“, sagte Eva Rudin, Bereichsleiterin für Lösungen für mobile Konnektivität bei Thales. „Unsere eSIM-Technologie und unsere Management-Plattform verringern die Komplexität weltweiter Bereitstellungen sowie der Fertigung und ermöglichen Kunden, ihre Geräte heute sowie in Zukunft sicher, effizient und souverän zu vernetzen. Mit dieser Partnerschaft bekräftigen Thales und Verifone ihr gemeinsames Engagement für Innovation, Sicherheit sowie Einfachheit und unterstützen so die Weiterentwicklung vernetzter Zahlungsinfrastrukturen weltweit.“

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber & Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über Verifone

Verifone ist ein weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologie, dem die führenden Marken der Welt vertrauen. Verifone betreibt das Boundless Payments Grid und ermöglicht damit besondere Handelserlebnisse für Händler, Fintech-Unternehmen sowie Finanzinstitute überall dort, wo Handel stattfindet. Durch die Kombination einer flexiblen Plattform, eines offenen Ökosystems mit mehr als 2.500 Integrationen und vier Jahrzehnten Erfahrung im Zahlungsverkehr nimmt Verifone dem Zahlungsverkehr Komplexität und erweitert die Möglichkeiten über alle Zahlungskanäle hinweg.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.