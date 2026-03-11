-

Curatis e Neupharma annunciano un accordo di licenza esclusiva per sviluppare e commercializzare corticorelin (C-PTBE-01) per il trattamento dell'edema cerebrale peritumorale in Giappone

  • Il Giappone è uno dei più importanti mercati farmaceutici dopo gli Stati Uniti e l'Europa.
  • Il team di Neupharma possiede vasta esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci orfani, oltre a medicinali per cure specialistiche in Giappone, tra cui un farmaco di grande successo.
  • L'accordo con Neupharma comprende pagamenti anticipati e milestone fino a 83,5 milioni di CHF, oltre a royalties fino al 20% sulle vendite.
  • Il numero di pazienti disponibili idonei a ricevere il trattamento con corticorelin per l'edema cerebrale peritumorale è stimato intorno a 60.000 in Giappone e 500.000 in tutto il mondo. Si prevede che il potenziale del mercato globale superi 1 miliardo di dollari su base annua.

LIESTAL, Svizzera e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX: CURN) e Neupharma Co., Ltd. (“Neupharma”), azienda farmaceutica giapponese specializzata in malattie oncologiche, autoimmuni, polmonari e cardiache, oggi annuncia la firma di un accordo esclusivo di licenza e sviluppo per corticorelin (C-PTBE-01) in Giappone.

