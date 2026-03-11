Un jeune danseur chinois, sponsorisé par Xtep, remporte le titre de champion du monde lors des finales mondiales de danse de rue Juste Debout

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Xtep, marque de vêtements de sport chinoise très connue, a fièrement annoncé que des danseurs chinois, des ados sponsorisés par Xtep, ont offert une performance électrisante lors de la finale mondiale de danse de rue Juste Debout à Paris, le dimanche 8 mars 2026, en remportant les plus grandes distinctions grâce à une fusion unique de la culture traditionnelle chinoise et de la danse de rue moderne.

Li Yongqiu, un jeune garçon de 14 ans originaire de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, est entré dans l'histoire en remportant le Championnat du monde de danse junior, devenant ainsi le troisième danseur chinois à réaliser cet exploit. Sa puissance explosive et sa maîtrise technique, fruits d'années d'entraînement intégrant des éléments de kung-fu, ont captivé aussi bien les juges que le public.

Le succès de la délégation chinoise ne s'en est pas tenu là. Zhang Xinlan et Zhang Chuyi ont terminé dans le Top 8 de la catégorie Popping Adultes, tandis que Liu Yangjunmiao a également atteint le Top 8 du Junior Dance Tour.

Au-delà de leurs victoires s'inscrit un riche héritage culturel. Les mouvements de Li mêlent techniques d'arts martiaux et rythmes de danse urbaine, tandis que Liu s'inspire du légendaire Nezha, le jeune guerrier mythique de sa ville natale du Sichuan. Les danseurs transmettaient également les vœux d'une tradition millénaire grâce à leurs costumes de scène ornés de motifs de brocart Shu.

« Grâce à mon apprentissage des arts martiaux, je suis arrivé à comprendre la culture chinoise et comment canaliser cette énergie au travers de ma danse », a déclaré Li après sa victoire.

Le succès de ces jeunes danseurs symbolise une nouvelle génération qui mêle avec assurance les traditions culturelles chinoises aux tendances contemporaines, repoussant les limites et rayonnant d'une énergie juvénile sur la scène internationale.

Xtep, le sponsor, a expliqué que le design de la tenue avait également une signification particulière.

« Accompagner ces jeunes danseurs de rue chinois à Paris fut comme transmettre des vœux gravés il y a des milliers d'années », a déclaré Huang Ping, promotrice de la culture du brocart Shu. « Puisqu'ils représentent la Chine, j'ai intégré des éléments culturels traditionnels chinois dans la conception de leurs costumes de scène. »

