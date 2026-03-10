コーペイ・クロスボーダー、ABB FIAフォーミュラE世界選手権の公式外国為替(FX)プロバイダーに就任

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 法人向け決済分野のグローバルリーダーであるコーペイ*（Corpay, Inc.）（NYSE：CPAY）は、同社のクロスボーダー部門が、世界初のオール電動FIA世界選手権であり、B Corp認証を取得したスポーツであるフォーミュラEと提携したと発表しました。この契約により、コーペイはABB FIAフォーミュラE世界選手権の独占かつ公式外国為替（FX）プロバイダーとなります。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は、世界有数の都市の中心部でドラマチックなレースを展開し、世界をリードする自動車メーカーに電気自動車（EV）のイノベーションを加速させるための最高峰のモータースポーツ・プラットフォームを提供しています。GEN3 Evoマシンは、FIAシングルシーターレーシングカーとしては最速の加速性能という新たなベンチマークを打ち立てており、0～60mph加速をわずか1.82秒で達成します。

このパートナーシップを通じて、コーペイ・クロスボーダーは、フォーミュラEのグローバルな事業運営を支援するため、包括的な外国為替リスク管理および国際決済ソリューションを提供します。複数の大陸にまたがる主要都市でレースを開催するフォーミュラEは、変動の大きい多通貨環境で事業を展開しており、為替エクスポージャーの管理およびクロスボーダー取引におけるコーペイの専門性と高い親和性があります。

「真にグローバルなモータースポーツ・プラットフォームであるフォーミュラEは、レースカレンダー全体を通じて、多くの通貨および法域にまたがって事業を展開しています」と、コーペイ・クロスボーダー・ソリューションの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは述べました。「コーペイは、この革新的で先進的な選手権と提携できることを誇りに思うとともに、為替リスクの軽減と業務効率の向上に貢献する、カスタマイズされたFXおよびクロスボーダー決済ソリューションを通じて、その国際的な成長を支援できることを嬉しく思います。」

「フォーミュラEはテクノロジーとサステナビリティの最前線にあり、私たちのパートナーも同様の先進的な姿勢を備えていることが極めて重要です」と、フォーミュラEの最高財務責任者（CFO）であるマックス・アドキンス氏は述べました。「コーペイとの提携により、変動の大きい多通貨環境におけるフォーミュラEのグローバルな財務業務の効率化が可能になります。世界中のファンにオール電動レースの興奮を届け続ける中で、今後もコーペイとの協力関係を深めていくことを楽しみにしています。」

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイ – 支払いを簡単に。詳細は、 www.corpay.com をご覧ください。

フォーミュラEについて

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの次なる進化を体現する存在として知られています。世界初のオール電動レースシリーズとして、フォーミュラEはイノベーションとスリルが融合する高速の「実験フィールド」として展開されています。

同選手権は150レースという節目を達成しており、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・カーズなど世界有数の自動車メーカーが、将来の都市型モビリティを形作る電気自動車（EV）技術を開発・改良するための重要な実証の場となっています。

このパフォーマンスを支えているのは、社会的・環境的インパクトへの強いコミットメントです。フォーミュラEはB Corp認証を取得した世界初かつ唯一のスポーツとして、社会および環境に関する高い透明性基準への取り組みを反映しています。また、フォーミュラEは創設当初からカーボン・ネットゼロを達成している世界唯一のスポーツであり、最近ではBSIネットゼロ・パスウェイ認証を取得した初のスポーツとして、科学的根拠に基づく気候変動対策における新たなグローバルベンチマークを打ち立てています。

スポーツ界における革新的なチャレンジャーとして、フォーミュラEは予測不可能な接戦が魅力のシリーズです。11シーズンの間に10人の異なるチャンピオンが誕生しており、世界選手権レベルのスポーツの中でも、屈指の競争力と開放性を備えたタイトルであることを示しています。アクセシビリティへのコミットメントと、世界トップクラスのドライバーおよびメーカーそろうグリッドのもと、同シリーズはエリートスポーツの常識を書き換え続けており、明確な目的意識と大胆な行動を重視する新しい世代を惹きつけています。

www.FIAFormulaE.com

フォーミュラEに関するメディアからのお問い合わせは、media@fiaformulae.com までご連絡ください。

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションおよびオートメーションにおけるグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。ABBでは、これを「Engineered to Outrun」と呼んでいます。ABBは140年以上の歴史を有し、世界中で11万以上の従業員を擁しています。ABBの株式は、スイス証券取引所（ABBN）およびナスダック・ストックホルム（ABB）に上場しています。www.abb.com

*本書における「コーペイ」は、主にコーペイ（Corpay, Inc.）のクロスボーダー部門を指します（https://www.corpay.com/cross-border）。コーペイ・クロスボーダーに属する企業の一覧は、https://www.corpay.com/compliance でご覧いただけます。

